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Гриценко відмовився відповідати на питання про свою причетність до роззброєння армії

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Екс-міністр оборони Анатолій Гриценко відмовився дати відповіді на запитання кореспондента УНН щодо фактів продажу зброї під час його керівництва оборонним відомством. Поспілкуватися з Анатолієм Гриценком кореспондент агентства спробував під час візиту екс-міністра до Центру політико-правових досліджень, де він спілкувався з представниками бізнесу та громадськості про "першочергові кроки на шляху реалізації економічних та інституційних реформ".

Гриценко відмовився відповідати на питання про свою причетність до роззброєння армії

Кореспондент УНН поставив Анатолію Гриценку запитання, спираючись на дані, які неодноразово озвучувалися у ЗМІ та були підтвердженні відповіддю Міністерства оборони України на запит одного з народних депутатів.

Кореспондент УНН: Згідно зі статистикою, за Вашого перебування на посаді міністра оборони було продано 200 танків, 145 бойових машин. Чи готові ви відповісти...

Анатолій Гриценко: Я йду в перед, а на брехню Порошенків, Матіоса і Луценка не звертаю уваги. Крапка.

Кореспондент УНН: Ви відчуваєте якусь провину, що українські війська почали війну на Сході без зброї?..

Це запитання політик залишив без відповіді, пішовши геть.

Нагадаємо, Анатолій Гриценко обіймав посаду міністра оборони з лютого 2005 року до грудень 2007 року.

Народний депутат України, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, народний депутат Іван Вінник у 2016 році отримав у відповідь на депутатський запит інформацію щодо продажу військової техніки та озброєння Міністерством оборони у період керівництва Анатолія Гриценка. Так, за інформацією, наданою Міністерством, у цей час із запасів армії було продано 8 літаків, 14 вертольотів, 63 авіаційні двигуни, 200 танків, 145 БМП та БТР. Примітний той факт, що 2 літаки і 2 вертольоти були передані на безоплатній основі. Крім того, було продано зенітно-ракетні комплекси С-300. 

А тепер згадаємо, як волонтери збирали кошти на придбання БТРів та модернізацію старої техніки, навіть ЗРК купувалися за кошти, зібрані населенням. Лише у перші місяці збройної агресії волонтери передали армії більше трьох десятків БМП.

"Я розповідав, що в нас сильні Збройні сили, хоча це була, чесно кажучи, неправда. Це була брехня. Нам Київ тоді не було чим захистити", - не так давно підтвердив плачевний стан армії у період початку російської агресії секретар РНБО Олександр Турчинов.

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