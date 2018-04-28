Гриценко відмовився відповідати на питання про свою причетність до роззброєння армії
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Екс-міністр оборони Анатолій Гриценко відмовився дати відповіді на запитання кореспондента УНН щодо фактів продажу зброї під час його керівництва оборонним відомством. Поспілкуватися з Анатолієм Гриценком кореспондент агентства спробував під час візиту екс-міністра до Центру політико-правових досліджень, де він спілкувався з представниками бізнесу та громадськості про "першочергові кроки на шляху реалізації економічних та інституційних реформ".
Кореспондент УНН поставив Анатолію Гриценку запитання, спираючись на дані, які неодноразово озвучувалися у ЗМІ та були підтвердженні відповіддю Міністерства оборони України на запит одного з народних депутатів.
Кореспондент УНН: Згідно зі статистикою, за Вашого перебування на посаді міністра оборони було продано 200 танків, 145 бойових машин. Чи готові ви відповісти...
Анатолій Гриценко: Я йду в перед, а на брехню Порошенків, Матіоса і Луценка не звертаю уваги. Крапка.
Кореспондент УНН: Ви відчуваєте якусь провину, що українські війська почали війну на Сході без зброї?..
Це запитання політик залишив без відповіді, пішовши геть.
Нагадаємо, Анатолій Гриценко обіймав посаду міністра оборони з лютого 2005 року до грудень 2007 року.
Народний депутат України, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони, народний депутат Іван Вінник у 2016 році отримав у відповідь на депутатський запит інформацію щодо продажу військової техніки та озброєння Міністерством оборони у період керівництва Анатолія Гриценка. Так, за інформацією, наданою Міністерством, у цей час із запасів армії було продано 8 літаків, 14 вертольотів, 63 авіаційні двигуни, 200 танків, 145 БМП та БТР. Примітний той факт, що 2 літаки і 2 вертольоти були передані на безоплатній основі. Крім того, було продано зенітно-ракетні комплекси С-300.
А тепер згадаємо, як волонтери збирали кошти на придбання БТРів та модернізацію старої техніки, навіть ЗРК купувалися за кошти, зібрані населенням. Лише у перші місяці збройної агресії волонтери передали армії більше трьох десятків БМП.
"Я розповідав, що в нас сильні Збройні сили, хоча це була, чесно кажучи, неправда. Це була брехня. Нам Київ тоді не було чим захистити", - не так давно підтвердив плачевний стан армії у період початку російської агресії секретар РНБО Олександр Турчинов.