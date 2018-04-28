Гриценко відмовився відповідати на питання про свою причетність до роззброєння армії

КИЇВ. 28 квітня. УНН. Екс-міністр оборони Анатолій Гриценко відмовився дати відповіді на запитання кореспондента УНН щодо фактів продажу зброї під час його керівництва оборонним відомством. Поспілкуватися з Анатолієм Гриценком кореспондент агентства спробував під час візиту екс-міністра до Центру політико-правових досліджень, де він спілкувався з представниками бізнесу та громадськості про "першочергові кроки на шляху реалізації економічних та інституційних реформ".