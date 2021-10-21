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Гришина: увольнение всего состава Наблюдательного совета Укрзализныци - DONE

Киев • УНН

 • 24063 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Вчера, 20 октября, постановлением Кабинета министров Украины № 1256-р были досрочно прекращены полномочия последнего из семи членов Наблюдательного совета Укрзализныци. Об этом в своем Telegram написала председатель ВСК Юлия Гришина, сообщает УНН.

Гришина: увольнение всего состава Наблюдательного совета Укрзализныци - DONE

Цитата

"Неизвестно, почему вплоть до октября медлил Кабмин. Нашей ВСК достаточно было всего три месяца, чтобы удостовериться в проблемах управления в Укрзализныце. Напомню, наша ВСК еще 30 апреля 2021 года признала работу Наблюдательного совета и правления Укрзализныци неудовлетворительной", - написала она.

В соответствии с нормами корпоративного права, пока вся ответственность за дальнейшую судьбу компании и за кадровую политику в Укрзализныце лежит на Кабинете министров Украины, добавляет председатель ВСК.

"От того, насколько качественно Правительством будет сейчас проведен конкурс на новый состав Наблюдательного совета, какие будут специалисты подобраны, будут ли они иметь надлежащий опыт и образование, будет зависеть и дальнейшее развитие, или окончательный крах государственной компании Укрзализныця. Держим кулаки за здравый смысл и за профессиональных железнодорожников", - резюмировала Гришина.

В контексте

В прошлом году "УЗ" получила рекордный убыток - 12 млрд грн, из которых 8 млрд грн - потери на грузовых перевозках. В январе в ВР была создана ВСК, которую возглавила Юлия Гришина.

9 сентября ВР приняла отчет ВСК по ситуации в "УЗ", где в частности отмечена необходимость срочных кадровых изменений.

За период работы ВСК уволено предыдущее руководство "УЗ", активизирована работа правоохранительных органов, кроме того, вопросом "УЗ" заинтересовался Совет нацбезопасности Украины.

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