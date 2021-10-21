Гришина: звільнення всього складу Наглядової ради Укрзалізниці – DONE

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“Невідомо, чому аж до жовтня зволікав Кабмін. Нашій ТСК достатньо було лише три місяці, щоб упевнитися у проблемах управління в Укрзалізниці. Нагадаю, наша ТСК ще 30 квітня 2021 року визнала роботу Наглядової ради і правління Укрзалізниці незадовільною”, — написала вона.

Відповідно до норм корпоративного права, наразі вся відповідальність за подальшу долю компанії та за кадрову політику в Укрзалізниці лежить на Кабінеті міністрів України, додає голова ТСК.

“Від того, наскільки якісно Урядом буде зараз проведено конкурс на новий склад Наглядової ради, які будуть фахівці підібрані, чи матимуть вони належний досвід та освіту, залежатиме і подальший розвиток, або остаточний крах державної компанії Укрзалізниця. Тримаємо кулаки за здоровий глузд і за професійних залізничників”, — резюмувала Гришина.

У контексті

Торік “УЗ” отримала рекордний збиток — 12 млрд грн, з яких 8 млрд грн — втрати на вантажних перевезеннях. У січні в ВР була створена ТСК, яку очолила Юлія Гришина.

9 вересня ВР ухвалила звіт ТСК щодо ситуації в “УЗ”, де зокрема зазначена необхідність термінових кадрових змін.

За період роботи ТСК звільнено попереднє керівництво “УЗ”, активізовано роботу правоохоронних органів, окрім того, питанням “УЗ” зацікавилася Рада нацбезпеки України.