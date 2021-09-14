Гришина: ситуация с кадрами в "Укрзализныце" - на грани катастрофы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Ситуация с кадрами в "Укрзализныце", особенно в профессиях, связанных с движением поездов, с обслуживанием инфраструктуры, на грани катастрофы. Об этом в интервью изданию Ukraine Rail Monitoring заявила глава Временной следственной комиссии ВР по вопросам оценки критического состояния "УЗ" Юлия Гришина, передает УНН.
"Наша ВСК осуществила много выездов на предприятия Укрзализныци, в разные регионы, и везде картина примерно одинаковая. Так, например, когда мы выезжали на участок, где произошла авария скоростного поезда Интерсити+, под Запорожьем, то увидели ужасную ситуацию, где штат путейцев, которые должны содержать инфраструктуру в надлежащем состоянии, не укомплектован почти на половину. Там у железнодорожников нечем ремонтировать пути, не хватает необходимых материалов, нет инструментов и надлежащей спецодежды. Все это в сочетании с низкими зарплатами и приводит к нехватке специалистов и, как следствие, опасности схождения поездов", - говорит Гришина.
Она добавила, что за последние пять лет уволились более 55%, или более 169 тыс. квалифицированных работников "Укрзализныци".
"Вместе с тем, как установили эксперты нашей ВСК, принято 112 тыс. человек. По каким только 2,5 тыс. прошли необходимую подготовку. А потом мы удивляемся, почему сходят с рельсов поезда. Здесь все, к сожалению, закономерно", - резюмировала она.
Дополнение
ВСК по вопросам оценки критического состояния "УЗ" была создана в парламенте в январе, сразу после сообщения о рекордных убытках национальной компании в прошлом году.
За период работы ВСК уволено предыдущее руководство "УЗ", активизирована работа правоохранительных органов, кроме того, вопросом "УЗ" заинтересовался Совет нацбезопасности Украины.
9 сентября ВР приняла отчет ВСК по ситуации в "УЗ", где в частности отмечена необходимость срочных кадровых изменений.