Гришина: ситуація із кадрами в "Укрзалізниці" – на межі катастрофи

"Наша ТСК здійснила багато виїздів на підприємства Укрзалізниці, у різні регіони, і всюди картина приблизно однакова. Так, наприклад, коли ми виїжджали на ділянку, де відбулася аварія швидкісного поїзда Інтерсіті+, під Запоріжжям, то побачили там жахливу ситуацію, де штат колійників, які мають утримувати інфраструктуру в належному стані, не укомплектовано майже на половину. Там у залізничників немає чим ремонтувати колії, бракує необхідних матеріалів, немає інструментів та належного спецодягу. Усе це в купі з низькими зарплатами й призводить до браку фахівців та, як наслідок, до небезпеки сходження поїздів", - каже Гришина.

Вона додала, що за останні п’ять років звільнилося понад 55%, або понад 169 тис. кваліфікованих працівників "Укрзалізниці".

"Натомість, як встановили експерти нашої ТСК, прийнято 112 тис. працівників. З яких лише 2,5 тис. пройшли необхідну підготовку. А потім ми дивуємося, чому сходять з рейок поїзди. Тут усе, на жаль, закономірно", - резюмувала вона.

Доповнення

ТСК з питань оцінки критичного стану “УЗ” була створена в парламенті в січні, відразу після повідомлення про рекордні збитки національної компанії минулого року.

За період роботи ТСК звільнено попереднє керівництво “УЗ”, активізовано роботу правоохоронних органів, окрім того, питанням “УЗ” зацікавився Рада нацбезпеки України.

9 вересня ВР ухвалила звіт ТСК щодо ситуації в “УЗ”, де зокрема зазначена необхідність термінових кадрових змін.