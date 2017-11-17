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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 10218 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 44712 просмотра

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13:14 • 42418 просмотра

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Гриневич объяснила, почему украинцы в Венгрии отказываются учиться на родном языке

Гриневич объяснила, почему украинцы в Венгрии отказываются учиться на родном языке

Киев  •  УНН

 • 28572 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 17 ноября. УНН. Венгерское законодательство позволяет национальным меньшинствам учиться на родном языке, однако украинцы в Венгрии этим правом не пользуются. Об этом во время брифинга в Ужгороде сообщила министр образования Украины Лилия Гриневич, передает корреспондент УНН.

"Мы делали целые исследования относительно этого (о возможностях украинцев учиться на родном языке за рубежом - ред.). При проведении международных переговоров нам важно выяснить, насколько наши законодательства являются симметричными, и аргументировать, почему мы делаем именно так, а не иначе. Например, в Венгрии все национальные меньшинства имеют право учиться 100% на родном языке, но почти никто этого права не использует. Украинцы не используют также, ведь понимают, если они будут учиться исключительно на украинском языке и не овладеют венгерским, то не смогут профессионально самореализоваться в Венгрии", - отметила Гриневич.

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Сейчас министр образования Украины находится с двухдневной рабочей поездкой на ​​Закарпатье, где она провела ряд встреч с руководством области, педагогами края, посетила ужгородскую школу с углубленным изучением словацкого языка. Завтра Гриневич будет находиться в городе Берегово, где компактно проживает венгерская национальная община.

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Там руководительница МОН пообщается с педагогами, представит новый Закон "Об образовании", планы Министерства по имплементации языковой статьи и проект EdEra "Онлайн курс подготовки к ВНО по украинскому языку для школ Закарпатья".

Напомним, Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия), скорее всего, обнародует вывод по закону Украины "Об образовании" с 11 декабря, после его рассмотрения во время пленарного заседания 7-8 декабря.

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