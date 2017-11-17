Гриневич пояснила, чому українці в Угорщині відмовляються навчатись рідною мовою

“Ми робили цілі дослідження щодо цього (щодо можливостей українців навчатися рідною мовою за кордоном — ред.). При проведенні міжнародних переговорів нам важливо було з’ясувати, наскільки наші законодавства є симетричними, і аргументувати, чому ми робимо саме так, а не інакше. Наприклад, в Угорщині всі національні меншини мають право навчатися 100% рідною мовою, але майже ніхто цього права не застосовує. Українці не застосовують також, адже розуміють, якщо вони будуть навчатися виключно українською мовою і не опанують угорську, то не зможуть професійно самореалізуватися в Угорщині”, — зазначила Гриневич.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україна не дозволить розмовляти з собою "в тоні шантажу" щодо мовного питання

Наразі міністр освіти України перебуває з дводенною робочою поїздкою на Закарпатті, де вона провела низку зустрічей з керівництвом області, освітянами краю, відвідала ужгородську школу із поглибленим вивченням словацької мови. Завтра Гриневич перебуватиме у місті Берегово, де компактно проживає угорська національна громада.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Гриневич - послам НАТО: кожна українська дитина має володіти державною мовою

Там очільниця МОНу поспілкується з освітянами, представить новий Закон “Про освіту”, плани Міністерства щодо імплементації мовної статті та проект EdEra “Онлайн курс підготовки до ЗНО з української мови для шкіл Закарпаття”.

Нагадаємо, Європейська комісія за демократію через право (Венеційська комісія), швидше за все, оприлюднить висновок щодо закону України “Про освіту” з 11 грудня, після його розгляду під час пленарного засідання 7-8 грудня.