Гринчук: Сейчас о блэкаутах речи не идет, но будущее зависит от планов врага

Сейчас нет угрозы блэкаутов, но дальнейшая ситуация зависит от планов врага. Об этом сообщает заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук для Ми-Украина, передает УНН.

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Заместитель министра энергетики Светлана Гринчук убеждена, что сейчас Украина готова обеспечить стабильную работу энергосистемы.

Сейчас, по словам чиновницы, нет угрозы блэкаутов. Однако, Гринчук предостерегла от возможных последствий будущих атак со стороны врага, подчеркивая, что действия и планы агрессора могут определить дальнейшее развитие событий.

Если ситуация такая как сегодня, то не будет никаких блэкаутов. Однако мы должны помнить, что мы не знаем планов врага, какими будут дальнейшие атаки, какими будут последствия. Поэтому ситуации могут быть совершенно разными. К сожалению, это зависит сейчас не от нас, а от планов врага. Если смотреть на ситуацию, которая сегодня - мы способны сбалансировать систему и обеспечить ее стабильную работу. О блэкаутах речи не идет - заявила Светлана Гринчук.

Следовательно, украинская сторона готова к любым вызовам, но некоторые аспекты ситуации лежат вне ее контроля.

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