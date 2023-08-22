Григорий Козловский и ФК "Рух" профинансировали закупку 180 дронов для ВСУ

Детали

На фронт к украинским воинам 103-й и 125-й бригад ТрО ВСУ, 24-й ОМБр имени Короля Данила, 80-й ДШБ ДШВ, 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ и 7-й ОШБ, а также пограничникам и разведчикам отправили дроны различных типов. Дроны непосредственно на передовой получат ребята, которые защищают нашу страну.

Военным передали:

- 240 FPV-дронов (боевые);

- 31 Mavic и 1 MATRICE 30Т (разведывательные);

- антидроновое ружье.

БО “Рух у майбутнє”, основателем которого является Григорий Козловский и ФК “Рух” приняли участие в инициативе “Пташки Перемоги” под патронатом Львовской ОВА, профинансировав закупку дронов.

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что в рамках инициативы планировалось передать военным 1000 дронов.

“Всего за менее чем за 5 месяцев удалось передать нашим защитникам 1154 дронов. Но мы не будем останавливаться на этом, а сделаем все от нас зависящее, чтобы как можно больше таких „птичек“ отправлялись на фронт, ведь они сохраняют жизни украинских военных и убивают оккупантов. Спасибо всем, кто присоединился к этой инициативе. В единстве сила, и Победа будет за нами!” — подчеркнул Козицкий.

Григорий Козловский вместе с ФК “Рух” помогают украинским военным с первых дней военной агрессии россии. Недавно ФК “Рух” и его основатель Григорий Козловский передали в Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного комплект оборудования для учебной комнаты аэроразведки. В комплект помощи вошли лед-панели, сенсорный стол, мультитач-панель и мощные ноутбуки.

Григорий Козловский отметил, что спортсмены “помогали и будут помогать нашим славным воинам бороться с той нечистью, которая напала на Украину”. Руховцы имеют прямую коммуникацию с военными подразделениями, другими благотворительными фондами и волонтерскими организациями.

“Клуб пытается помочь всеми доступными методами. И эта помощь не прекратится, а наоборот — будет только увеличиваться” — отметил меценат.