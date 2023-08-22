Григорій Козловський та ФК “Рух” профінансували закупівлю 180 дронів для ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Відомий львівський меценат та бізнесмен Григорій Козловський та його команда “жовто-чорних” передали українським військовим черговий пакет допомоги вартістю 4 мільйони гривень. На цей раз в межах ініціативи “Пташки Перемоги” було закуплено 180 дронів, передає УНН.
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На фронт до українських воїнів 103-ї та 125-ї бригад ТрО ЗСУ, 24-ї ОМБр імені Короля Данила, 80-ї ДШБ ДШВ, 77-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ та 7-ї ОШБ, а також прикордонникам та розвідникам відправили дрони різних типів. Дрони безпосередньо на передовій отримають хлопці, які боронять нашу країну.
Військовим передали:
- 240 FPV- дронів (бойові);
- 31 Mavic та 1 MATRICE 30Т (розвідувальні);
- антидронову рушницю.
БО “Рух у майбутнє”, засновником якого є Григорій Козловський та ФК “Рух” взяли участь в ініціативі “Пташки Перемоги” під патронатом Львівської ОВА, профінансувавши закупівлю дронів.
Начальник Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що в межах ініціативи планувалось передати військовим 1000 дронів.
“Загалом за менш ніж менш ніж за 5 місяців вдалося передати нашим оборонцям 1154 дрони. Але ми не зупинятимемося на цьому, а зробимо все від нас залежне, аби якомога більше таких „пташок“ відправлялись на фронт, адже вони зберігають життя українських військових та вбивають окупантів. Дякую всім, хто долучився до цієї ініціативи. В єдності сила, і Перемога буде за нами!” — наголосив Козицький.
Григорій Козловський разом з ФК “Рух” допомагають українським військовим з перших днів військової агресії росії. Нещодавно ФК “Рух” та його засновник Григорій Козловський передали до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного комплект обладнання для навчальної кімнати аеророзвідки. До комплекту допомоги увійшли лед-панелі, сенсорний стіл, мультитач-панель та потужні ноутбуки.
Григорій Козловський відзначив, що спортсмени “допомагали й допомагатимуть нашим славним воїнам боротися з тією нечистю, яка напала на Україну”. Рухівці мають пряму комунікацію з військовими підрозділами, іншими благодійними фондами та волонтерськими організаціями.
“Клуб намагається допомогти всіма доступними методами. І ця допомога не припиниться, а навпаки — лише збільшуватиметься” — зазначив меценат.