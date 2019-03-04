Григорчук в качестве тренера завоевал Суперкубок Казахстана по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. ФК “Астана” под руководством наставника Романа Григорчука завоевала четвертый Суперкубок Казахстана в истории клуба, сообщает УНН со ссылкой на сайт команды.
В матче за трофей “Астана” победила извечного конкурента “Кайрат” — 2:0. Дубль в активе Кабанангы.
“Легких побед не бывает, за каждой победой стоит огромный труд всей команды, всего клуба. Я не знал, что ожидать от „Кайрата“, мне было интересно увидеть свою игру. И я увидел в принципе именно то, что и ожидал, мы проделали большую работу, было видно, что мы готовы к серьезному футболу. Мы не идеальны, но мы хорошие, поэтому продолжим совершенствовать свою игру, надеюсь, нам позволит продолжить побеждать”, — признался украинский специалист.
Примечательно, что Григорчук вернулся к работе с клубом только зимой, до этого около полугода находился вне футбола по семейным обстоятельствам.
Заметим, нынешний наставник “Астаны” имеет тренерский опыт с “Динабургом”, “Венстпилсом”, “Металлургом” З, “Габалой” и “Черноморцем” с которым к ходил в 1/16 финала Лиги Европы.