Григорчук в якості тренера завоював Суперкубок Казахстану з футболу

У матчі за трофей “Астана” перемогла одвічного конкурента “Кайрат” — 2:0. Дубль в активі Кабананги.

“Легких перемог не буває, за кожною перемогою стоїть величезна праця всієї команди, всього клубу. Я не знав, що чекати від „Кайрата“, мені було цікаво побачити свою гру. І я побачив в принципі саме те, що і очікував, ми виконали велику роботу, було видно, що ми готові до серйозного футболу. Ми не ідеальні, але ми хороші, тому продовжимо вдосконалювати свою гру, яка сподіваюся, нам дозволить продовжити перемагати”, — зізнався український спеціаліст.

Примітно, що Григорчук повернувся до роботи з клубом лише взимку, до цього близько півроку перебував поза футболом через сімейні обставини.

Зауважимо, нинішній керманич “Астани” має тренерський досвід із “Дінабургом”, “Венстпілсом”, “Металургом” З, “Габалою” і “Чорноморцем” з яким до ходив до 1/16 фіналу Ліги Європи.