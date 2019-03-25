Гриба из-за голодовки переведут в отдельную камеру

$41.180.14
46.610.42
ukru
Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства
07:15 • 18 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Эксклюзив
06:47 • 2200 просмотра

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать

05:58 • 6616 просмотра

США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg

Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 41656 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 92281 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 137920 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 128462 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 71244 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 76066 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 188837 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
2м/с
45%
Популярные новости

Атака ударных дронов по Одессе: загорелся жилой дом, повреждена гражданская инфраструктура

15 апреля, 23:47 • 6152 просмотра

Ночная атака по Одессе: мэр Труханов показал последствия

16 апреля, 01:06 • 11324 просмотра

Байден впервые публично выступил после ухода с поста президента США

02:15 • 15286 просмотра

Ночная атака по Одессе: трое пострадавших, пожары в жилых домах

02:51 • 13968 просмотра

Торговые разногласия между ЕС и США: об отмене пошлин не стоит и ждать - Bloomberg

03:45 • 18334 просмотра
публикации

Пасха 2025: традиции, подготовка к празднику и что нельзя делать
Эксклюзив

06:47 • 2224 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 137928 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 128469 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 95626 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 106946 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Роберт Фицо

Актуальные места

Украина

Одесса

Соединенные Штаты

Киев

Польша

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 12216 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 14537 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 16967 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 19843 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 21459 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

Беспилотный летательный аппарат

Телеграмма

Хранитель

БМ-27 "Ураган"

Гриба из-за голодовки переведут в отдельную камеру

Киев • УНН

 • 10065 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Украинский политзаключенный Павел Гриб, которого в РФ осудили на 6 лет колонии, объявил голодовку, и теперь он будет переведен в отдельную камеру. Об этом сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Леонид Петрашис, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Гриба из-за голодовки переведут в отдельную камеру

"Утром 25 марта Гриб официально передал заявление руководству СИЗО №4 о начале голодовки, теперь он будет переведен в отдельную камеру под видеонаблюдение и постоянный контроль врачей СИЗО №4", - проинформировал Петрашис.

Он добавил, что в случае ухудшения самочувствия и медицинской необходимости Гриба переведут в межобластную тюремную больницу в Ростове-на-Дону.

По словам Петрашиса, политзаключенный объявил голодовку, требуя провести дополнительное медицинское обследование с привлечением независимых медицинских экспертов с Украины и украинского Омбудсмена Людмилы Денисовой.

Петрашис также заявил, что ранее Гриб неоднократно проходил обследование в разных лечебных учреждениях, включая Ростовский медицинский университет РостГМУ.

Как сообщал УНН, отец украинского политзаключенного Павла Гриба заявил, что его сын требует немедленной операции из-за риска внутреннего кровотечения.

22 марта Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным "в призывах к терроризму и склонению к теракту" украинского политзаключенного Павла Гриба, приговорив его к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

После этого Павел объявил голодовку.

Европейский Союз, Польша, США призвали немедленно освободить Павла Гриба.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$64.02
Bitcoin
$83,646.80
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$33.91
Золото
$3,309.00
Ethereum
$1,577.99