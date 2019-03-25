Гриба через голодування переведуть в окрему камеру

КИЇВ. 25 березня. УНН. Український політв'язень Павло Гриб, якого в РФ засудили на 6 років колонії, оголосив голодування, і тепер він буде переведений в окрему камеру. Про це повідомив глава Громадської спостережної комісії (ГНК) Леонід Петрашіс, передає УНН з посиланням на ТАСС.