Гриба через голодування переведуть в окрему камеру
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Український політв'язень Павло Гриб, якого в РФ засудили на 6 років колонії, оголосив голодування, і тепер він буде переведений в окрему камеру. Про це повідомив глава Громадської спостережної комісії (ГНК) Леонід Петрашіс, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Вранці 25 березня Гриб офіційно передав заяву керівництву СІЗО №4 про початок голодування, тепер він буде переведений в окрему камеру під відеоспостереження і постійний контроль лікарів СІЗО №4", - поінформував Петрашіс.
Він додав, що у разі погіршення самопочуття і медичної необхідності Гриба переведуть у міжобласну тюремну лікарню в Ростові-на-Дону.
За словами Петрашіса, політв'язень оголосив голодування, вимагаючи провести додаткове медичне обстеження із залученням незалежних медичних експертів з України та українського Омбудсмена Людмили Денисової.
Петрашіс також заявив, що раніше Гриб неодноразово проходив обстеження в різних лікувальних установах, включаючи Ростовський медичний університет РостДМУ.
Як повідомляв УНН, батько українського політв'язня Павла Гриба заявив, що його син вимагає негайної операції через ризик внутрішньої кровотечі.
22 березня Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону визнав винним "в закликах до тероризму і схиляння до теракту" українського політв'язня Павла Гриба, засудивши його до шести років позбавлення волі в колонії загального режиму.
Після цього Павло оголосив голодування.
Європейський Союз, Польща, США закликали негайно звільнити Павла Гриба.