Гриб подал жалобу в суд относительно его избиения следователями
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Сегодня на судебном заседании политзаключенный Павел Гриб подал жалобу о применении к нему мер физического воздействия и принуждения следователями о предоставлении показаний. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщил отец Павла Игорь Гриб.
"Поступила жалоба от Павла о применении к нему мер физического воздействия и принуждения к дачи показаний, которые из него выбивали оперативные представители и прокуратура в Краснодаре. Суд принял это заявление и направил материалы на рассмотрение", - сообщил отец Павла.
Он добавил, что следующее судебное заседание состоится ориентировочно 18 февраля 2019 года.
"Это будет зависеть от проведения расследования по жалобе Павла о давлении на него со стороны следователей", - добавил отец Павла.
Как сообщал УНН, Павел Гриб рассказал, как его били.
Как сообщал УНН, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о том, что политзаключенный Павел Гриб требует немедленной операции на сердца, состояние его здоровья очень критическое.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Павел Гриб на грани жизни и смерти, и судить его в таком состоянии, как он находится, - за пределами гуманности и человечности.
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Напомним, ФСБ РФ обвиняет задержанного 20-летнего гражданина Украины Павла Гриба в пособничестве терроризму. По версии следствия РФ, Гриб предложил знакомой девушке из Сочи взорвать бомбу на линейке в российской школе.