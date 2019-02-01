Гриб подав скаргу до суду щодо його побиття слідчими

"Надійшла скарга від Павла про застосування до нього заходів фізичного впливу та примусу щодо надання показань, які з нього вибивали оперативні представники та прокуратура у Краснодарі. Суд прийняв цю заяву і направив матеріали на розгляд", - повідомив батько Павла.

Він додав, що наступне судове засідання відбудеться орієнтовно 18 лютого 2019 року.

"Це буде залежати від проведення розслідування по скарзі Павла про тиск на нього з боку слідчих", - додав батько Павла.

Як повідомляв УНН, Павло Гриб розказав, як його били.

Як повідомляв УНН, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова повідомила про те, що політв'язень Павло Гриб потребує негайної операції на серця, стан його здоров'я надкритичний.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Павло Гриб на межі життя і смерті, і судити його в такому стані, як він знаходиться, - за межами гуманності і людяності.

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Нагадаємо, ФСБ РФ звинувачує затриманого 20-річного громадянина України Павла Гриба в пособництві тероризму. За версією слідства РФ, Гриб запропонував знайомій дівчині з Сочі підірвати бомбу на лінійці в російській школі.