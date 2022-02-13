Греческие фермеры угрожают перекрыть автомагистрали в знак протеста против поднятия цен на энергию
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Греческие фермеры заявляют, что они полны решимости закрыть все основные магистрали страны в знак протеста против роста стоимости энергии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АР.
Детали
На собрании в центральной Греции фермеры решили в воскресенье потребовать встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.
Поскольку вся Европа сталкивается с ростом цен на энергию, греческие фермеры требуют субсидий для снижения стоимости топлива и прекращения затрат на корректировку цены на электроэнергию, что отражает изменения в цене импорта нефти и природного газа.
Греция имеет одни из самых высоких налогов на топливо в 27 странах Европейского Союза, на которые приходится около двух третей от самой цены.
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"Дизель стоит около 1,60 евро за литр), тогда как в других европейских странах — 70 центов", — сказал президент союза фермеров в городе Тирнавос на север от Ларисы.
Греческие фермеры уже около десяти дней блокируют главную дорогу, соединяющую Ларису с городом Козани на северо-западе. В воскресенье они пролили молоко на дорогу в рамках своего протеста.
"Пока сомнительно, выживем ли мы и наши стада", — сказал Аргирис Байрахтарис, президент союза животноводов Тирнавоса.
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