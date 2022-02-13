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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Грецькі фермери погрожують перекрити автомагістралі на знак протесту проти підняття цін на енергію

Грецькі фермери погрожують перекрити автомагістралі на знак протесту проти підняття цін на енергію

Київ • УНН

 • 16867 перегляди

КИЇВ. 14 лютого. УНН. Грецькі фермери заявляють, що вони сповнені рішучості закрити всі основні магістралі країни на знак протесту проти зростання вартості енергії. Про це повідомляє УНН з посиланням на АР.

Деталі

На зборах в центральній Греції фермери вирішили в неділю вимагати зустрічі з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Оскільки вся Європа стикається зі зростанням цін на енергію, грецькі фермери вимагають субсидій для зниження вартості палива та припинення витрат на коригування ціни на електроенергію, що відображає зміни в ціні імпорту нафти та природного газу.

Греція має одні з найвищих податків на паливо в 27 країнах Європейського Союзу, на які припадає близько дві треті від самої ціни.

Цитата

«Дизель коштує близько 1,60 євро (за літр), тоді як в інших європейських країнах — 70 центів», — сказав президент спілки фермерів у місті Тірнавос на північ від Лариси.

Грецькі фермери вже близько десяти днів блокують головну дорогу, що з’єднує Ларису з містом Козані на північному заході. У неділю вони пролили молоко на дорогу в рамках свого протесту.

«Наразі сумнівно, чи виживемо ми і наші стада», — сказав Аргіріс Байрахтаріс, президент спілки тваринників Тірнавосу.

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