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Греция вышла из системы финансового контроля ЕС, в которой находилась 12 лет

Киев • УНН

 • 234113 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Премьер-министр Греции Мицотакис и комиссар ЕС по экономике Джентилони приветствовали выход Греции из-под усиленного экономического контроля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Греция вышла из системы финансового контроля ЕС, в которой находилась 12 лет

Деталі

Глава правительства Греции Кириакос Мицотакис в субботу, 20 августа, поздравил официальный выход его страны из системы внешнего финансового наблюдения Европейского Союза – так называемого усиленного надзора ЕС над экономикой, действовавшей в течение 12 лет.

Греция на время погашения кредитов останется под наблюдением, как и другие государства ЕС – Ирландия, Испания, Кипр и Португалия, получавшие финансовую помощь.

Страна пережила тяжелый финансовый кризис, начавшийся в 2010 году с долгового кризиса, и в результате под давлением своих кредиторов вынуждена была ввести жесткие меры экономии. Греки потеряли при этом около 25 процентов своих доходов.

В августе 2018 года Греция успешно завершила третью программу внешней финансовой помощи. И теперь, как отметил министр финансов Греции Христос Сайкурас, страна возвращается к европейским стандартам и не является исключением в еврозоне.

Напомним

Греция выступила против запрета на выдачу туристических шенгенских виз россиянам.

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