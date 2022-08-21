Греція вийшла із системи фінансового контролю ЄС у якій перебувала 12 років
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Прем'єр-міністр Греції Міцотакіс та комісар ЄС з економіки Джентилоні привітали вихід Греції з-під посиленого економічного контролю. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
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Глава уряду Греції Кіріакос Міцотакіс у суботу, 20 серпня, привітав офіційний вихід його країни із системи зовнішнього фінансового спостереження Європейського Союзу – так званого посиленого нагляду ЄС над економікою, що діяв протягом 12 років.
Греція на час погашення кредитів залишиться під наглядом, як і інші держави ЄС - Ірландія, Іспанія, Кіпр і Португалія, які отримували фінансову допомогу.
Країна пережила важку фінансову кризу, яка почалася у 2010 році з боргової кризи, і в результаті під тиском своїх кредиторів змушена була запровадити жорсткі заходи економії. Греки втратили у своїй близько 25 відсотків своїх доходів.
У серпні 2018 року Греція успішно завершила третю програму зовнішньої фінансової допомоги. І тепер, як зазначив напередодні міністр фінансів Греції Христос Сайкурас, країна повертається до європейських стандартів і не є винятком у єврозоні.
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