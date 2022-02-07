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Греция выразила протест Турции из-за дискотеки в монастыре

Греция выразила протест Турции из-за дискотеки в монастыре

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 февраля. УНН. Министерство иностранных дел Греции заявило в понедельник, что изображение группы, что танцует под электронную музыку в бывшем православном монастыре Сумела в Турции, являются "оскорбительными" и "осквернением" памятника, передает УНН.

Детали

Министерство призвало турецкие власти "сделать все возможное, чтобы предотвратить повторение подобных актов" и уважать это место, — кандидат на включение в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Недавние изображения, появившиеся в социальных сетях, на которых иностранная группа танцует дискотеку в районе исторического монастыря Панагия Сумела, являются осквернением этого памятника", — говорится в сообщении.

"Странно, что группе было предоставлено разрешение, поскольку монастырь Панагия Сумела открыт лишь для паломников, — заявили в МИД Греции. — Эти изображения имеют оскорбительный характер и дополняют серию действий турецких властей против объектов всемирного наследия", — говорится в заявлении.

Дополнение

Основан в 4 веке, Сумела является монастырским комплексом, построенным в скале над черноморским лесом на востоке Турции. Он давно лишен официального религиозного статуса и действует как музей, который находится в ведении Министерства культуры Турции.

Ежегодно в монастырь приезжают тысячи туристов и православных верующих.

В 2010 году турецкие власти разрешили первую православную литургию после изгнания этнических греков в 1923 году в рамках обмена населением между Грецией и Турцией. В 2015 году монастырь Сумела был закрыт на реставрацию и вновь открыт для туристов в 2019 году.

Литургию в честь праздника Пресвятой Богородицы было разрешено в 2020 и 2021 годах.

Греция и Турция расходятся во мнениях по целому ряду вопросов, от воздушного пространства до морских зон в Восточном Средиземноморье и этнически разделенного Кипра.

Две страны в прошлом скрещивали мечи по поводу превращения почти 1500-летнего собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть. В июле 2020 года на древнем месте впервые за девять десятилетий были проведены исламские молитвы.

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