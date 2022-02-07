Греція висловила протест Туреччині через дискотеку в монастирі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ Греції заявило в понеділок, що зображення гурту, що танцює під електронну музику в колишньому православному монастирі Сумела в Туреччині, є "образливими" та "оскверненням" пам'ятника, передає УНН.
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Міністерство закликало турецьку владу "зробити все можливе, щоб запобігти повторенню подібних актів" і поважати це місце, — кандидат на включення до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
"Недавні зображення, що з'явилися у соціальних мережах, на яких іноземна група танцює дискотеку в районі історичного монастиря Панагія Сумела, є опоганенням цієї пам'ятки", — йдеться у повідомленні.
"Дивно, що групі було надано дозвіл, оскільки монастир Панагія Сумела відкрито лише для паломників, — заявили в МЗС Греції. — Ці зображення мають образливий характер і доповнюють серію дій турецької влади проти об'єктів всесвітньої спадщини", — йдеться у заяві.
Доповнення
Заснований в 4 столітті, Сумела є монастирським комплексом, побудованим у скелі над чорноморським лісом на сході Туреччини. Він давно позбавлений офіційного релігійного статусу і діє як музей, який знаходиться у віданні Міністерства культури Туреччини.
Щороку до монастиря приїжджають тисячі туристів та православних віруючих.
У 2010 році турецька влада дозволила першу православну літургію після вигнання етнічних греків у 1923 році в рамках обміну населенням між Грецією та Туреччиною. У 2015 році монастир Сумела було закрито на реставрацію та знову відкрито для туристів у 2019 році.
Літургію на честь свята Пресвятої Богородиці було дозволено у 2020 та 2021 роках.
Греція та Туреччина розходяться в думках з цілої низки питань, від повітряного простору до морських зон у східному Середземномор'ї та етнічно розділеного Кіпру.
Дві країни минулого схрещували мечі з приводу перетворення майже 1500-річного собору Святої Софії в Стамбулі на мечеть. У липні 2020 року на стародавньому місці вперше за дев'ять десятиліть було проведено ісламські молитви.