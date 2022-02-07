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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Греція висловила протест Туреччині через дискотеку в монастирі

Греція висловила протест Туреччині через дискотеку в монастирі

Київ • УНН

 • 21249 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ Греції заявило в понеділок, що зображення гурту, що танцює під електронну музику в колишньому православному монастирі Сумела в Туреччині, є "образливими" та "оскверненням" пам'ятника, передає УНН.

Деталі

Міністерство закликало турецьку владу "зробити все можливе, щоб запобігти повторенню подібних актів" і поважати це місце, — кандидат на включення до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

"Недавні зображення, що з'явилися у соціальних мережах, на яких іноземна група танцює дискотеку в районі історичного монастиря Панагія Сумела, є опоганенням цієї пам'ятки", — йдеться у повідомленні.

"Дивно, що групі було надано дозвіл, оскільки монастир Панагія Сумела відкрито лише для паломників, — заявили в МЗС Греції. — Ці зображення мають образливий характер і доповнюють серію дій турецької влади проти об'єктів всесвітньої спадщини", — йдеться у заяві.

Доповнення

Заснований в 4 столітті, Сумела є монастирським комплексом, побудованим у скелі над чорноморським лісом на сході Туреччини. Він давно позбавлений офіційного релігійного статусу і діє як музей, який знаходиться у віданні Міністерства культури Туреччини.

Щороку до монастиря приїжджають тисячі туристів та православних віруючих.

У 2010 році турецька влада дозволила першу православну літургію після вигнання етнічних греків у 1923 році в рамках обміну населенням між Грецією та Туреччиною. У 2015 році монастир Сумела було закрито на реставрацію та знову відкрито для туристів у 2019 році.

Літургію на честь свята Пресвятої Богородиці було дозволено у 2020 та 2021 роках.

Греція та Туреччина розходяться в думках з цілої низки питань, від повітряного простору до морських зон у східному Середземномор'ї та етнічно розділеного Кіпру.

Дві країни минулого схрещували мечі з приводу перетворення майже 1500-річного собору Святої Софії в Стамбулі на мечеть. У липні 2020 року на стародавньому місці вперше за дев'ять десятиліть було проведено ісламські молитви.

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