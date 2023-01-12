Греция и Мальта отстают от других стран Евросоюза в замораживании российских активов

Детали

Вопрос об этом встал, поскольку ЕС рассматривает возможность использования замороженных российских активов для оказания помощи Украине в восстановлении от российской агрессии.

Сегодня 27 стран ЕС сообщили о замораживании российских активов примерно на 20,3 миллиарда евро. Италия, Ирландия, Франция, Испания, Германия, Бельгия, Люксембург и Австрия подтвердили арест и замораживание российских активов: каждая — более чем на миллиард евро.

Представитель правительства Греции заявил, что 212 000 евро — это сумма всех активов, идентифицированных Афинами на основании санкционного списка ЕС.

Представитель мальтийского суда подтвердил цифру 147 000 евро и заявил в интервью Reuters, что “все активы были заморожены или проданы по распоряжению суда”. Он отказался сообщить, собирается ли Мальта арестовать дополнительные активы, которые подпадают под уже принятые санкции ЕС.

Напомним

В Эстонии снова вернулись к вопросу использования замороженных российских активов для помощи Украине. Сразу два министерства работают над подготовкой юридических оснований для этого шага.