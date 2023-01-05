Естонія вивчає можливості використання заморожених російських активів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. В Естонії знову повернулися до питання використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Одразу два міністерства працюють над підготовкою юридичних підстав для цього кроку. Про це повідомляє УНН з посиланням на естонську громадську телерадіомовну компанію ERR.
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Розмови про те, щоб пустити заморожені російські активи на допомогу Україні ведуться вже давно, але в останні місяці вони почали набувати конкретних форм. У листопаді минулого року Єврокомісія запропонувала план конфіскації заморожених російських активів.
Мова йде про значні суми: 300 мільярдів євро резервів російського Центробанку і 19 мільярдів євро російських олігархів.
Такі заморожені активи є і в Естонії, і минулого четверга кабінет міністрів поставив перед Міністерствами юстиції та закордонних справ завдання опрацювати правовий бік питання. За словами міністра закордонних справ Урмаса Рейнсалу, ціль у тому, щоб створити основу для подальшого використання цих заморожених активів для відновлення України.
"Заморозка означає, що майно, скажімо так, стоїть. Образно кажучи, знаходиться у підвішеному стані. Мета має бути в тому, щоб цей великий ресурс направити на відновлення, на підтримку України", - сказав Рейнсалу.
Яким би шляхетним не був намір, для такого кроку в правовій державі потрібна юридична основа і тут, за оцінкою деяких фахівців, можуть виникнути труднощі. Там впевненні, що створення правових умов для цього рішення є необхідним і воно стане важливим прецедентом.
Очікується, що протягом місяця уряд отримає конкретний список пропозицій, і на їх основі будуть прийматися подальші рішення.
Нагадаємо
Уряд Німеччини підтримує вимогу України про військові репарації від РФ, але ще не зайняв офіційну позицію через розбіжності у правлячій коаліції. Вони готові зробити це якщо для цього буде юридична підстава і союзники діятимуть так само.