Эстония изучает возможности использования замороженных российских активов

Детали

Разговоры о том, чтобы пустить замороженные российские активы на помощь Украине ведутся уже давно, но в последние месяцы они начали приобретать конкретные формы. В ноябре прошлого года Еврокомиссия предложила план конфискации замороженных российских активов.

Речь идет о значительных суммах: 300 миллиардах евро резервов российского Центробанка и 19 миллиардах евро российских олигархов.

Такие замороженные активы есть и в Эстонии, и в прошлый четверг кабинет министров поставил перед Министерствами юстиции и иностранных дел задачу проработать правовую сторону вопроса. По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, цель в том, чтобы создать основу для дальнейшего использования этих замороженных активов для восстановления Украины.

Цитата

"Заморозка означает, что имущество, скажем так, стоит. Образно говоря, находится в подвешенном состоянии. Цель должна быть в том, чтобы этот большой ресурс направить на восстановление, на поддержку Украины", - сказал Рейнсалу.

Каким бы благородным ни было намерение, для такого шага в правовом государстве нужна юридическая основа и здесь, по оценке некоторых специалистов, могут возникнуть трудности. Там уверены, что создание правовых условий для этого решения является необходимым, и оно станет важным прецедентом.

Ожидается, что в течение месяца правительство получит конкретный список предложений, и на их основе будут приниматься дальнейшие решения.

Напомним

Правительство Германии поддерживает требование Украины о военных репарациях от рф, но еще не заняло официальную позицию из-за разногласий в правящей коалиции. Они готовы сделать это если для этого будет юридическое основание и союзники будут действовать так же.