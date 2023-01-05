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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Эстония изучает возможности использования замороженных российских активов

Киев • УНН

 • 533734 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. В Эстонии снова вернулись к вопросу использования замороженных российских активов для помощи Украине. Сразу два министерства работают над подготовкой юридических оснований для этого шага. Об этом сообщает УНН со ссылкой на эстонскую общественную телерадиовещательную компанию ERR.

Эстония изучает возможности использования замороженных российских активов

Детали

Разговоры о том, чтобы пустить замороженные российские активы на помощь Украине ведутся уже давно, но в последние месяцы они начали приобретать конкретные формы. В ноябре прошлого года Еврокомиссия предложила план конфискации замороженных российских активов.

Речь идет о значительных суммах: 300 миллиардах евро резервов российского Центробанка и 19 миллиардах евро российских олигархов.

Такие замороженные активы есть и в Эстонии, и в прошлый четверг кабинет министров поставил перед Министерствами юстиции и иностранных дел задачу проработать правовую сторону вопроса. По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, цель в том, чтобы создать основу для дальнейшего использования этих замороженных активов для восстановления Украины.

Цитата

"Заморозка означает, что имущество, скажем так, стоит. Образно говоря, находится в подвешенном состоянии. Цель должна быть в том, чтобы этот большой ресурс направить на восстановление, на поддержку Украины", - сказал Рейнсалу.

Каким бы благородным ни было намерение, для такого шага в правовом государстве нужна юридическая основа и здесь, по оценке некоторых специалистов, могут возникнуть трудности. Там уверены, что создание правовых условий для этого решения является необходимым, и оно станет важным прецедентом.

Ожидается, что в течение месяца правительство получит конкретный список предложений, и на их основе будут приниматься дальнейшие решения.

Напомним

Правительство Германии поддерживает требование Украины о военных репарациях от рф, но еще не заняло официальную позицию из-за разногласий в правящей коалиции. Они готовы сделать это если для этого будет юридическое основание и союзники будут действовать так же.

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