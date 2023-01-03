Німеччина може віддати заморожені російські активи для відбудови України — Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Уряд Німеччини підтримує вимогу України про військові репарації від РФ, але ще не зайняв офіційну позицію через розбіжності у правлячій коаліції. Але вони готові зробити це якщо для цього буде юридична підстава і союзники діятимуть так само.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.
Деталі
Міністр закордонних справ Анналена Бербок вимагає від агресора компенсації за збитки, завдані Україні. Вона наполягає на арешті хоча б частини заморожених активів рф.
Міністр фінансів Крістіан Лінднер, стурбована тим, що конфіскація активів російського центрального банку може створити небезпечний прецедент і завести європейські країни та їхніх союзників у юридичну трясовину.
ЄС і партнери з “Великої семи” заморозили близько 300 мільярдів євро (311 мільярдів доларів) у резервах російського центрального банку. ЄС також заблокував близько 19 мільярдів євро активів російських бізнесменів, які перебувають під санкціями, хоча ці оцінки не є повними. Активи знаходяться в підвішеному стані і наразі не можуть бути розподілені.
Нагадаємо
Генеральна Асамблея ООН на 11-й надзвичайній спеціальній сесії розглянула резолюцію, яка закликає до створення механізму компенсації Україні збитків, завданих війною рф проти України.