Німеччина може віддати заморожені російські активи для відбудови України — Bloomberg

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Міністр закордонних справ Анналена Бербок вимагає від агресора компенсації за збитки, завдані Україні. Вона наполягає на арешті хоча б частини заморожених активів рф.

Міністр фінансів Крістіан Лінднер, стурбована тим, що конфіскація активів російського центрального банку може створити небезпечний прецедент і завести європейські країни та їхніх союзників у юридичну трясовину.

ЄС і партнери з “Великої семи” заморозили близько 300 мільярдів євро (311 мільярдів доларів) у резервах російського центрального банку. ЄС також заблокував близько 19 мільярдів євро активів російських бізнесменів, які перебувають під санкціями, хоча ці оцінки не є повними. Активи знаходяться в підвішеному стані і наразі не можуть бути розподілені.

Нагадаємо

Генеральна Асамблея ООН на 11-й надзвичайній спеціальній сесії розглянула резолюцію, яка закликає до створення механізму компенсації Україні збитків, завданих війною рф проти України.