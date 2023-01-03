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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Германия может отдать замороженные российские активы для восстановления Украины — Bloomberg

Киев • УНН

 • 615207 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Правительство Германии поддерживает требование Украины о военных репарациях от рф, но еще не заняло официальную позицию из-за разногласий в правящей коалиции. Но они готовы сделать это если для этого будет юридическое основание и союзники будут действовать так же.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Германия может отдать замороженные российские активы для восстановления Украины — Bloomberg

Детали

Министр иностранных дел Анналена Бербок требует от агрессора компенсации за ущерб, нанесённый Украине. Она настаивает на аресте хотя бы части замороженных активов рф.

Министр финансов Кристиан Линднер, обеспокоена тем, что конфискация активов российского центрального банка может создать опасный прецедент и завести европейские страны и их союзников в юридическую трясину.

ЕС и партнеры из “Большой семерки” заморозили около 300 миллиардов евро (311 миллиардов долларов) в резервах российского центрального банка. ЕС также заблокировал около 19 миллиардов евро активов российских бизнесменов, находящихся под санкциями, хотя эти оценки не являются полными. Активы находятся в подвешенном состоянии и пока не могут быть распределены.

Напомним

Генеральная Ассамблея ООН на 11-й чрезвычайной специальной сессии рассмотрела резолюцию, которая призывает к созданию механизма компенсации Украине ущерба, нанесённого войной рф против Украины.

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