Греція та Мальта відстають від інших країн Євросоюзу у заморожуванні російських активів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Згідно з офіційними даними представника Євросоюзу та внутрішньої документації ЄС, на яку посилається агентство Reuters, Греція та Мальта відстають від інших країн ЄС у заморожуванні російських активів, які потрапили під санкції Євросоюзу, передає УНН.
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Питання про це постало, оскільки ЄС розглядає можливість використання заморожених російських активів для надання допомоги Україні у відновленні від російської агресії.
Сьогодні 27 країн ЄС повідомили про заморожування російських активів приблизно на 20,3 мільярда євро. Італія, Ірландія, Франція, Іспанія, Німеччина, Бельгія, Люксембург та Австрія підтвердили арешт та заморожування російських активів: кожна — більш ніж на мільярд євро.
Представник уряду Греції заявив, що 212 000 євро — це сума всіх активів, ідентифікованих Афінами на підставі списку санкцій ЄС.
Представник мальтійського суду підтвердив цифру 147 000 євро і заявив в інтерв’ю Reuters, що “всі активи були заморожені або продані за розпорядженням суду”. Він відмовився повідомити, чи Мальта збирається заарештувати додаткові активи, які підпадають під уже прийняті санкції ЄС.
Нагадаємо
В Естонії знову повернулися до питання використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Одразу два міністерства працюють над підготовкою юридичних підстав для цього кроку.