Греция расширит территорию обнаружения запасов углеводородов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Греция расширит район, где она надеется выявить запасы углеводородов, сообщили в пятницу местные СМИ, передает УНН.
Детали
С этой целью к утру субботы будет выпущено новое навигационное оповещение Navtex, а поле исследований простирается дальше к югу от побережья Крита по сравнению с предыдущими координатами, установленными 7 ноября, сообщает общественная телерадиокомпания ERT.
Несколько новостных агентств также сообщили, что этот шаг был сделан по запросу американского энергетического гиганта Exxon Mobil, который проводит сейсмические исследования у побережья острова Крит.
Добавим
7 ноября Греция объявила, что Exxon Mobil в скором времени начнет сейсмические исследования в двух новых точках потенциальных источников энергии в водах страны.
С этого времени исследования ведутся в двух блоках, расположенных на юго-западе полуострова Пелопоннес и на острове Крит.