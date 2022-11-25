Греция расширит территорию обнаружения запасов углеводородов

Детали

С этой целью к утру субботы будет выпущено новое навигационное оповещение Navtex, а поле исследований простирается дальше к югу от побережья Крита по сравнению с предыдущими координатами, установленными 7 ноября, сообщает общественная телерадиокомпания ERT.

Несколько новостных агентств также сообщили, что этот шаг был сделан по запросу американского энергетического гиганта Exxon Mobil, который проводит сейсмические исследования у побережья острова Крит.

Добавим

7 ноября Греция объявила, что Exxon Mobil в скором времени начнет сейсмические исследования в двух новых точках потенциальных источников энергии в водах страны.

С этого времени исследования ведутся в двух блоках, расположенных на юго-западе полуострова Пелопоннес и на острове Крит.