Греція розширить територію виявлення запасів вуглеводнів

Деталі

З цією метою на ранок суботи буде випущено нове навігаційне сповіщення Navtex, а поле досліджень простягається далі на південь від узбережжя Криту порівняно з попередніми координатами, встановленими 7 листопада, повідомляє громадська телерадіокомпанія ERT.

Декілька новинних агентств також повідомили, що цей крок було зроблено на запит американського енергетичного гіганта Exxon Mobil, який наразі проводить сейсмічні дослідження біля узбережжя острова Крит.

Додамо

7 листопада Греція оголосила, що Exxon Mobil незабаром розпочне сейсмічні дослідження у двох нових точках потенційних джерел енергії у водах країни.

З того часу дослідження ведуться у двох блоках, розташованих на південному заході півострова Пелопоннес та на острові Крит.