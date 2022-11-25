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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 26247 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Греція розширить територію виявлення запасів вуглеводнів

Греція розширить територію виявлення запасів вуглеводнів

Київ • УНН

 • 957554 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Греція розширить район, у якому вона сподівається виявити запаси вуглеводнів, повідомили у п'ятницю місцеві ЗМІ, передає УНН.

Деталі

З цією метою на ранок суботи буде випущено нове навігаційне сповіщення Navtex, а поле досліджень простягається далі на південь від узбережжя Криту порівняно з попередніми координатами, встановленими 7 листопада, повідомляє громадська телерадіокомпанія ERT.

Декілька новинних агентств також повідомили, що цей крок було зроблено на запит американського енергетичного гіганта Exxon Mobil, який наразі проводить сейсмічні дослідження біля узбережжя острова Крит.

Додамо

7 листопада Греція оголосила, що Exxon Mobil незабаром розпочне сейсмічні дослідження у двох нових точках потенційних джерел енергії у водах країни.

З того часу дослідження ведуться у двох блоках, розташованих на південному заході півострова Пелопоннес та на острові Крит.

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