Греция: лесной пожар под Афинами почти под контролем

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“Огонь медленно уменьшается. Пройдет несколько часов, прежде чем мы сможем полностью взять его под контроль”, — сказал греческому информационному агентству ANA представитель пожарных Василис Ватракогианнис.

Детали

По словам начальника пожарной охраны Стефаноса Колокуриса, пожар, вспыхнувший поздно вечером в среду в горах Геранейи примерно в 90 километрах к западу от столицы, является одним из крупнейших за последние 20-30 лет.

Более 270 пожарных при поддержке 16 самолетов и армии вели борьбу с пожарами.

По заявлению агентства гражданской защиты, масштаб убытков, особенно для фермеров, станет понятен только после того, как пожар будет полностью взят под контроль.

В воскресенье министры правительства должны были прибыть в район Коринфского залива, чтобы оценить с местными чиновниками масштаб ущерба и обсудить финансовую помощь.

Около 54% ​​густых и охраняемых сосновых лесов были сожжены, сообщает Avghi daily, и 6,1% горного хребта, являющегося частью сети природных заповедников Natura 2000 Европейского Союза.

Контекст

Правительство заявило, что предоставит финансовую помощь тем, кто потерял свои дома, скот или сельхозугодья в результате пожара.

“Немедленная финансовая помощь в размере 600 евро будет предоставлена ​​для покрытия начальных потребностей, и до 6000 евро будет выделено на ремонтные работы после первоначальной оценки ущерба”, — сказал заместитель министра внутренних дел Стелиос Петсас.

Он также пообещал провести серьезную работу по предотвращению будущих наводнений в этом районе.

Еутимиос Леккас, профессор управления экологическими катастрофами в Афинском университете, сказал, что пожары сожгли более 55 квадратных километров соснового леса и других земель, некоторые из которых являются сельскохозяйственными.

“Это огромная экологическая катастрофа, которую необходимо доработать, чтобы избежать оползней и ужасных осенних наводнений”, — сказал он в субботу общественному телевидению ERT.

Дополнение

Каждое лето в Греции случаются сильные лесные пожары, вызванные засушливой погодой, сильными ветрами и температурами, которые часто значительно превышают 30C.

Они могут иметь природное происхождение или иметь преступный характер с целью спекуляции недвижимостью или по небрежности.

В 2018 году 102 человека погибли на прибрежном курорте Мать, недалеко от Афин, в результате самого большого пожара в Греции.

По данным Daily Kathimerini, в 2020 году 179 пожаров были вызваны халатностью, а 26 — намеренно поджогами.