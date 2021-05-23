Греція: лісова пожежа під Афінами майже під контролем

Цитата

“Вогонь повільно зменшується. Пройде кілька годин, перш ніж ми зможемо повністю взяти його під контроль”, — сказав грецькому інформаційному агентству ANA представник пожежників Василіс Ватракогіанніс.

Деталі

За словами начальника пожежної охорони Стефаноса Колокуріса, пожежа, що спалахнула пізно ввечері в середу в горах Геранейї приблизно в 90 кілометрах на захід від столиці, є однією з найбільших за останні 20-30 років.

Понад 270 пожежників за підтримки 16 літаків і армії вели боротьбу з пожежами.

За заявою агентства цивільного захисту, масштаб збитків, особливо для фермерів, стане зрозумілий тільки після того, як пожежа буде повністю взята під контроль.

У неділю міністри уряду повинні були прибути в район затоки Корінфа, щоб оцінити з місцевими чиновниками масштаб збитку і обговорити фінансову допомогу.

Близько 54% густих і раніше таких, що перебували під охороною соснових лісів були спалені, повідомляє Avghi daily, і 6,1% гірського хребта, що є частиною мережі природних заповідників Natura 2000 Європейського Союзу.

Контекст

Уряд заявив, що надасть фінансову допомогу тим, хто втратив свої будинки, худобу або сільгоспугіддя в результаті пожежі.

“Негайна фінансова допомога в розмірі 600 євро буде надана для покриття початкових потреб, і до 6000 євро буде виділено на ремонтні роботи після первісної оцінки збитку”, — сказав заступник міністра внутрішніх справ Стеліос Петсас.

Він також пообіцяв провести серйозну роботу щодо запобігання майбутніх повеней в цьому районі.

Еутіміос Леккас, професор управління екологічними катастрофами в Афінському університеті, сказав, що пожежі спалили більше 55 квадратних кілометрів соснового лісу та інших земель, деякі з яких є сільськогосподарськими.

“Це величезна екологічна катастрофа, яку необхідно доопрацювати, щоб уникнути зсувів і жахливих осінніх повеней”, — сказав він в суботу громадському телебаченню ERT.

Доповнення

Щоліта в Греції трапляються сильні лісові пожежі, викликані посушливої ​​погодою, сильними вітрами і температурами, які часто значно перевищують 30C.

Вони можуть мати природне походження або мати злочинний характер з метою спекуляції нерухомістю або через недбалість.

У 2018 році 102 людини загинули на прибережному курорті Маті, недалеко від Афін, в результаті найжахливішої пожежі в Греції.

За даними Daily Kathimerini, в 2020 році 179 пожеж були викликані халатністю, а 26 — навмисно підпалами.