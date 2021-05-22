У Греції сотні рятувальників гасять лісову пожежу: майже 20 селищ евакуювали

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Пожежі спалахнули ще 19 травня у горах Еранія, їх досі ліквідовують кілька сотень рятувальників. Найбільший осередок пожежі було взято під контроль напередодні, але досі діють менші вогнища.

Внаслідок поширення вогню довелося евакуювати майже 20 селищ, деякі будинки були пошкоджені. Загалом вигоріло 55 квадратних кілометрів соснових лісів, оливкових садів та виноградників. Рятувальники заявляють про найбільшу пожежу за останні 30 років. Експерт Евтіміос Леккас з Університету Афін назвав її "екологічною катастрофою".

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