В Греции сотни спасателей тушат лесной пожар: почти 20 поселков эвакуировали
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Близ Афин пожарные продолжают борьбу с лесным пожаром. Почти 20 поселков эвакуированы. Об этом пишет УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Пожары вспыхнули еще 19 мая в горах Ерания, их до сих пор ликвидируют несколько сотен спасателей. Наибольший очаг пожара был взят под контроль накануне, но до сих пор действуют меньшие очага.
Вследствие распространения огня пришлось эвакуировать почти 20 поселков, некоторые дома были повреждены. Всего выгорело 55 квадратных километров сосновых лесов, оливковых садов и виноградников. Спасатели заявляют о крупнейшем пожаре за последние 30 лет. Эксперт Евтимиос Леккас из Университета Афин назвал его “экологической катастрофой”.
Напомним
В Канаде горят тысячи гектаров леса, жителям приказали эвакуироваться.