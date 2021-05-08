У Канаді горять тисячі гектарів лісу, жителям наказано евакуюватися
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Місцева влада в канадській провінції Альберта очікує, що дощ дасть пожежним перевагу над лісовою пожежею, що знищила понад 1000 гектарів землі і спровокувала евакуацію жителів в районах на захід від Едмонтона, передає УНН з посиланням на CBC.
Деталі
Так, жителям в районах недалеко від села Томагавк в окрузі Паркленд, приблизно за 100 км на захід від столиці, було наказано покинути свої будинки.
У четвер увечері в деяких частинах району був відданий наказ про обов'язкову евакуацію. Зона евакуації за ніч розширилася через сильний вітер.
У заяві, опублікованій незабаром після 9 ранку в п'ятницю, влада округу Паркленд повідомила, що пожежа, як очікується, буде локалізована до ночі через прогнозований дощ, а Міністерство навколишнього середовища Канади заявило, що за ніч в регіоні очікується 15 міліметрів опадів.
В окрузі заявили, що пожежа охопила не менше 1000 гектарів лісу.
Начальник пожежної охорони округу Паркленд Брайан Корнфорт в той же час заявив, що, хоча дощ може допомогти, прогноз може виявитися непередбачуваним.
Навіть якщо прогноз щодо опадів збудеться, Корнфорт очікує, що вогонь буде тліти протягом декількох тижнів.
Відзначимо, що за даними Globalnews, станом на вечір п'ятниці 7 травня лісова пожежа розрослася до понад 2000 гектарів за одну ніч, хоча пожежним вдалося зупинити поширення полум'я.
Нагадаємо
Раніше в цьому році в результаті масштабних пожеж неподалік від австралійського міста Перт згоріло більше 10 тисяч гектарів лісу.