В Канаде горят тысячи гектаров леса, жителям приказано эвакуироваться
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Местные власти в канадской провинции Альберта ожидают, что дождь даст пожарным преимущество над быстро развивающимся лесным пожаром, уничтожившим более 1000 гектаров земли и спровоцировавшим эвакуацию жителей в районах к западу от Эдмонтона, передает УНН со ссылкой на CBC.
Детали
Так, жителям в районах недалеко от деревни Томагавк в округе Паркленд, примерно в 100 км к западу от столицы, было приказано покинуть свои дома.
В четверг вечером в некоторых частях района был отдан приказ об обязательной эвакуации. Зона эвакуации за ночь расширилась из-за сильного ветра.
В заявлении, опубликованном вскоре после 9 утра в пятницу, власти округа Паркленд сообщили, что пожар, как ожидается, будет локализован к ночи из-за прогнозируемого дождя, а Министерство окружающей среды Канады заявило, что за ночь в регионе ожидается 15 миллиметров осадков.
В округе заявили, что пожар охватил не менее 1000 гектаров леса.
Начальник пожарной охраны округа Паркленд Брайан Корнфорт в тоже время заявил, что, хотя дождь может помочь, прогноз может оказаться непредсказуемым.
Даже если прогноз относительно осадков сбудется, Корнфорт ожидает, что огонь будет тлеть в течение нескольких недель.
Отметим, что по данным Globalnews, по состоянию на вечер пятницы, 7 мая лесной пожар разросся до более 2000 гектаров за одну ночь, хотя пожарным удалось остановить распространение пламени.
Напомним
Ранее в этом году в результате масштабных пожаров неподалеку от австралийского города Перт сгорело более 10 тысяч гектаров леса.