Игрока ФК "Александрия" Р.Яремчука признали лучшим игроком октября
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Нападающего "Александрии" Романа Яремчука признали лучшим игроком октября Лиги Пари-матч, передает УНН со ссылкой на УПЛ.
"По результатам голосования, которое проходит в два этапа, победителем в октябре стал молодой футболист из ФК "Александрия". Роман Яремчук признан болельщиками лучшим игроком Лиги Пари-Матч в октябре", - говорится в сообщении.
Всего в голосовании приняли участие около 20 тыс. поклонников футбола. Результат их выбора такой:
Роман Яремчук - 45% голосов,
Марлос - 41%,
Андрей Ярмоленко - 6%,
Богдан Бутко - 4%,
Дарио Срна - 2%,
Фред и Артем Филимонов - по 1%.
Как сообщал УНН, нападающего "Александрии" Р.Яремчука выбрали лучшим молодым футболистом октября по версии Золотой талант.