Игрока ФК "Александрия" Р.Яремчука признали лучшим игроком октября

"По результатам голосования, которое проходит в два этапа, победителем в октябре стал молодой футболист из ФК "Александрия". Роман Яремчук признан болельщиками лучшим игроком Лиги Пари-Матч в октябре", - говорится в сообщении.

Всего в голосовании приняли участие около 20 тыс. поклонников футбола. Результат их выбора такой:

Роман Яремчук - 45% голосов,

Марлос - 41%,

Андрей Ярмоленко - 6%,

Богдан Бутко - 4%,

Дарио Срна - 2%,

Фред и Артем Филимонов - по 1%.

Как сообщал УНН, нападающего "Александрии" Р.Яремчука выбрали лучшим молодым футболистом октября по версии Золотой талант.