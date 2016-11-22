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Гравця ФК "Олександрія" Р.Яремчука визнано Найкращим гравцем жовтня

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Нападника "Олександрії" Романа Яремчука визнано Найкращим гравцем жовтня Ліги Парі-матч, передає УНН з посиланням на УПЛ.

Гравця ФК "Олександрія" Р.Яремчука визнано Найкращим гравцем жовтня

"За результатами голосування, яке проходить у два етапи, переможцем у жовтні став молодий футболіст з ФК «Олександрія». Роман Яремчук визнаний вболівальниками найкращим гравцем Ліги Парі-Матч у жовтні", - йдеться в повідомленні.

Усього в голосуванні взяло участь близько 20000 прихильників футболу. Результат їхнього вибору такий:

Роман Яремчук — 45% голосів,

Марлос — 41%,

Андрій Ярмоленко — 6%,

Богдан Бутко — 4%,

Даріо Срна — 2%,

Фред і Артем Філімонов — по 1%.

Як повідомляв УНН, нападника "Олександрії" Р.Яремчука обрано найкращим молодим футболістом жовтня за версією Золотий талант.

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