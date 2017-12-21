Игрока "Динамо" назван лучшим футболистом месяца Украины среди молодежи
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Лучшим футболистом Украины в возрастной категории U-21 в ноябре в традиционном референдуме проекта "Золотой Талант" стал полузащитник "Динамо" Виктор Цыганков. Об этом сообщает сайт "бело-синих", передает УНН.
На первое место Цыганкова поставили 107 респондентов из 125-ти - тренеры, эксперты, известные в прошлом футболисты, журналисты и болельщики, которые сформировали коллективное мнение путем голосования на сайте проекта.
Также среди лауреатов ноября оказались еще несколько "Динамовцев" Владимир Шепелев (третье место) и Николай Шапаренко (одиннадцатый).
Примечательно, что вчера Цыганков был в Мюнхене и посетил матч Кубка Германии "Бавария" - "Боруссия", поддержав экс-партнера по команде Андрея Ярмоленко.
Добавим также, Цыганков уже становился лучшим игроком месяца в 2017 году - в июле. Перед ним трижды (март, апрель, май) побеждал другой игрок "Динамо" Артем Беседин.
Как сообщал УНН, вратаря "Зари" назван лучшим игроком месяца U-19.