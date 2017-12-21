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Гравця "Динамо" названо кращим футболістом місяця України серед молоді

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Найкращим футболістом України у віковій категорії U-21 у листопаді в традиційному референдумі проекту "Золотий Талант" став півзахисник "Динамо" Віктор Циганков. Про це інформує сайт "біло-синіх", передає УНН.

Гравця "Динамо" названо кращим футболістом місяця України серед молоді

На перше місце Циганкова поставили 107 респондентів із 125-ти - тренери, експерти, відомі в минулому футболісти, журналісти й уболівальники, що сформували колективну думку шляхом голосування на сайті проекту.

Також серед лауреатів листопада опинилися ще кілька "Динамівців" Володимир Шепелєв (третє місце) та Микола Шапаренко (11-е).

Примітно, що вчора Циганков був у Мюнхені і відвідав матч Кубка Німеччини "Баварія" – "Борусія", підтримавши екс-партнера по команді Андрія Ярмоленка.

Додамо також, Циганков уже ставав найкращим гравцем місяця у 2017 році - в липні. Перед ним тричі (березень, квітень, травень) перемагав інший гравець "Динамо" Артем Бєсєдін.

Як повідомляв УНН, воротаря "Зорі" названо кращим гравцем місяця U-19.

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