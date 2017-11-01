Игрок "Монако" Гладырь выступит за Украину в отборе к ЧМ-2019

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 21833 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 83299 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 142425 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111623 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113326 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110466 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102732 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106513 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103165 просмотра

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Игрок "Монако" Гладырь выступит за Украину в отборе к ЧМ-2019

Игрок "Монако" Гладырь выступит за Украину в отборе к ЧМ-2019

Киев  •  УНН

 • 8018 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Николаевский баскетболист Сергей Гладырь анонсировал свое возвращение в ряды национальной сборной Украины перед поединками квалификации чемпионата мира 2019 года, информирует УНН со ссылкой на сайт Международной федерации баскетбола (ФИБА).

"Я пообещал нашему тренеру, что буду играть за сборную в ноябре. Сейчас чувствую себя хорошо, я приеду, потому что хочу приехать. Я хочу играть за свою страну. Вопрос мог быть только в моих кондициях буду ли я здоровым. Я хочу играть за Украину, чтобы она была представлена ​​на баскетбольной карте мира, на вершине европейского баскетбола, хочу чтобы мы соревновались с сильнейшими игроками мира. мы попытаемся пробиться как можно выше, как мы это сделали на Евробаскете 2013 года, мы попробуем вернуться на чемпионат мира, попробуем побороться за олимпийские лицензии", - заявил атакующий защитник / легкий форвард.

Стоит отметить, что последние сезоны Гладырь выступает на клубном уровне за французское "Монако".

Напомним, что ранее наставник Евгений Мурзин обнародовал заявку сборной на первые матчи отбора к ЧМ-2019.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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