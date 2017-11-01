Игрок "Монако" Гладырь выступит за Украину в отборе к ЧМ-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Николаевский баскетболист Сергей Гладырь анонсировал свое возвращение в ряды национальной сборной Украины перед поединками квалификации чемпионата мира 2019 года, информирует УНН со ссылкой на сайт Международной федерации баскетбола (ФИБА).
"Я пообещал нашему тренеру, что буду играть за сборную в ноябре. Сейчас чувствую себя хорошо, я приеду, потому что хочу приехать. Я хочу играть за свою страну. Вопрос мог быть только в моих кондициях буду ли я здоровым. Я хочу играть за Украину, чтобы она была представлена на баскетбольной карте мира, на вершине европейского баскетбола, хочу чтобы мы соревновались с сильнейшими игроками мира. мы попытаемся пробиться как можно выше, как мы это сделали на Евробаскете 2013 года, мы попробуем вернуться на чемпионат мира, попробуем побороться за олимпийские лицензии", - заявил атакующий защитник / легкий форвард.
Стоит отметить, что последние сезоны Гладырь выступает на клубном уровне за французское "Монако".
Напомним, что ранее наставник Евгений Мурзин обнародовал заявку сборной на первые матчи отбора к ЧМ-2019.