Игрок "Монако" Гладырь выступит за Украину в отборе к ЧМ-2019

"Я пообещал нашему тренеру, что буду играть за сборную в ноябре. Сейчас чувствую себя хорошо, я приеду, потому что хочу приехать. Я хочу играть за свою страну. Вопрос мог быть только в моих кондициях буду ли я здоровым. Я хочу играть за Украину, чтобы она была представлена ​​на баскетбольной карте мира, на вершине европейского баскетбола, хочу чтобы мы соревновались с сильнейшими игроками мира. мы попытаемся пробиться как можно выше, как мы это сделали на Евробаскете 2013 года, мы попробуем вернуться на чемпионат мира, попробуем побороться за олимпийские лицензии", - заявил атакующий защитник / легкий форвард.

Стоит отметить, что последние сезоны Гладырь выступает на клубном уровне за французское "Монако".

Напомним, что ранее наставник Евгений Мурзин обнародовал заявку сборной на первые матчи отбора к ЧМ-2019.