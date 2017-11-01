Гравець "Монако" Гладир виступить за Україну у відборі до ЧС-2019

"Я пообіцяв нашому тренеру, що буду грати за збірну у листопаді. Зараз почуваюся добре, я приїду, тому що хочу приїхати. Я хочу грати за свою країну. Питання могло бути тільки у моїх кондиціях чи буду я здоровим. Я хочу грати за Україну, щоб вона була представлена на баскетбольній мапі світу, на вершині європейського баскетболу, хочу щоб ми змагалися із найсильнішими гравцями світу. Ми спробуємо пробитися якомога вище, як ми це зробили на Євробаскеті 2013 року, ми спробуємо повернутися на чемпіонат світу, спробуємо поборотися за олімпійські ліцензії", - заявив атакуючий захисник/легкий форвард.

Варто відзначити, що останні сезони Гладир виступає на клубному рівні за французьке "Монако".

Нагадаємо, що раніше наставник Євген Мурзін оприлюднив заявку збірної на перші матчі відбору до ЧС-2019.