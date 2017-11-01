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Гравець "Монако" Гладир виступить за Україну у відборі до ЧС-2019

Київ • УНН

 • 8024 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Миколаївський баскетболіст Сергій Гладир анонсував своє повернення до лав національної збірної України перед поєдинками кваліфікації чемпіонату світу 2019 року, інформує УНН з посиланням на сайт Міжнародної федерації баскетболу (ФІБА).

"Я пообіцяв нашому тренеру, що буду грати за збірну у листопаді. Зараз почуваюся добре, я приїду, тому що хочу приїхати. Я хочу грати за свою країну. Питання могло бути тільки у моїх кондиціях чи буду я здоровим. Я хочу грати за Україну, щоб вона була представлена на баскетбольній мапі світу, на вершині європейського баскетболу, хочу щоб ми змагалися із найсильнішими гравцями світу. Ми спробуємо пробитися якомога вище, як ми це зробили на Євробаскеті 2013 року, ми спробуємо повернутися на чемпіонат світу, спробуємо поборотися за олімпійські ліцензії", - заявив атакуючий захисник/легкий форвард.

Варто відзначити, що останні сезони Гладир виступає на клубному рівні за французьке "Монако".

Нагадаємо, що раніше наставник Євген Мурзін оприлюднив заявку збірної на перші матчі відбору до ЧС-2019. 

Українські Національні Новини

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