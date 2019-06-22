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Игрок "Динамо" отметился результативным действием в матче молодежного ЧЕ

Киев • УНН

 • 12085 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Полузащитник "Динамо" Миккель Дуелунд помог Дании U-21 обыграть сверстников из Австрии на молодежном чемпионате Европы-2019, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу "бело-синих".

Игрок "Динамо" отметился результативным действием в матче молодежного ЧЕ

Представитель "Динамо" появился на поле уже при счете 2:1 в пользу его команды, на 88-й минуте, но успел отличиться результативными действиями. На 93-й минуте Миккель отработал на своей половине поля, перехватил мяч и организовал контратаку, запустив по правому флангу сков Ольсена, который, промчавшись половину поля, обводным ударом отправил мяч под дальнюю штангу.

Отмечено, что с тремя очками в активе Дания расположилась на второй строчке в турнирной таблице. 23 июня они сыграют с аутсайдером - командой Сербии, которая все еще теоретические шансы на выход дальше со второго места в случае разгромной победы. В параллельном матче немцы, которые практически гарантировали себе выход дальше, встретятся с австрийцами, которым нужно побеждать и ждать ошибку датчан.

Добавим, в крайнем сезоне датчанин провел в форме основного клуба "Динамо" 13 матчей - 1 гол и 1 результативный пас.

Украинские Национальные Новости

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