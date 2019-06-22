Гравець "Динамо" відзначився результативною дією в матчі молодіжного ЧЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Півзахисник "Динамо" Міккель Дуелунд допоміг Данії U-21 обіграти однолітків із Австрії на молодіжному чемпіонаті Європи-2019, інформує УНН з посиланням на прес-службу "біло-синіх".
Представник "Динамо" з'явився на полі вже за рахунку 2:1 на користь його команди, на 88-й хвилині, але встиг відзначитися результативними діями. На 93-й хвилині Міккель відпрацював на своїй половині поля, перехопив м'яч і організував контратаку, запустивши по правому флангу Скова Ольсена, який, промчавши половину поля, обвідним ударом відправив м'яч під дальню штангу.
Зазначено, що з трьома очками в активі Данія розташувалася на другій сходинці в турнірній таблиці. 23 червня вони зіграють з аутсайдером - командою Сербії, яка все ще має теоретичні шанси на вихід далі з другого місця в разі розгромної перемоги. У паралельному матчі німці, які практично гарантували собі вихід далі, зустрінуться з австрійцями, яким потрібно перемагати і чекати на помилку данців.
Додамо, в крайньому сезоні данець провів у формі основного клубу "Динамо" 13 матчів – 1 гол і 1 результативний пас.