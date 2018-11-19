Игрок "Альбасете" отметил предвзятость судей к игре украинца Зозули
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Полузащитник “Альбасете” Хон Эрисе выразил мнение о том, что местные арбитры предвзято относятся к украинскому нападающего Романа Зозули, сообщает УНН со ссылкой на El Digital de Albacete.
“Я провел разговор с арбитром в перерыве. Зозуля не притворяется, но судьи почему-то не фиксируют на нем фола. Когда Зозуля нарушает правила, то рефери мгновенно реагируют. С другой стороны, фолы на Романе остаются незамеченными”, — подчеркнул Эрисе.
Примечательно, что в нынешнем сезоне Зозуля провел 13 поединков в Сегунде в которых забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.
Добавим также, “Альбасете” заработал 24 очка и занимает 5 строчку в таблице Сегунды.