Гравець "Альбасете" відзначив упередженість суддів до гри українця Зозулі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Півзахисник “Альбасете” Хон Ерісе виразив думку про те, що місцеві арбітри упереджено ставляться до українського нападника Романа Зозулі, повідомляє УНН із посиланням на El Digital de Albacete.
“Я провів розмову з арбітром в перерві. Зозуля не прикидається, але судді чомусь не фіксують на ньому фоли. Коли Зозуля порушує правила, то рефері миттєво реагують. З іншого боку, фоли на Романі залишаються непоміченими”, — наголосив Ерісе.
Примітно, що в нинішньому сезоні Зозуля провів 13 поєдинків у Сегунді в яких забив 3 голи і зробив 1 гольову передачу.
Додамо також, “Альбасете” заробив 24 очки і займає 5 сходинку в таблиці Сегунди.