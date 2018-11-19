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Гравець "Альбасете" відзначив упередженість суддів до гри українця Зозулі

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Півзахисник “Альбасете” Хон Ерісе виразив думку про те, що місцеві арбітри упереджено ставляться до українського нападника Романа Зозулі, повідомляє УНН із посиланням на El Digital de Albacete.

“Я провів розмову з арбітром в перерві. Зозуля не прикидається, але судді чомусь не фіксують на ньому фоли. Коли Зозуля порушує правила, то рефері миттєво реагують. З іншого боку, фоли на Романі залишаються непоміченими”, — наголосив Ерісе.

Примітно, що в нинішньому сезоні Зозуля провів 13 поєдинків у Сегунді в яких забив 3 голи і зробив 1 гольову передачу.

Додамо також, “Альбасете” заробив 24 очки і займає 5 сходинку в таблиці Сегунди.

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