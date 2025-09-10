Более 4,3 млн грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" совместно с компанией МХП во второй раз запускает грантовый конкурс "PROзростання", направленный на поддержку профессионального развития и обучения жителей небольших сел и городов страны.

Нынешний бюджет программы масштабировали в десять раз — он составляет 4,3 млн грн. Один участник может получить до 15 тыс грн на обучение, повышение квалификации и развитие навыков.

По словам Владимира Забелы, руководителя группы регионального развития МХП, в этом году инициативу масштабировали с двух громад до 17 в разных областях страны.

"Восстановление Украины невозможно без сильных громад, а их сила начинается с людей, которые берут на себя ответственность и формируют доверие к общим решениям. Именно развитие местного лидерства и управленческих навыков создает основу для устойчивости. И именно это видят потенциальные партнеры: инвесторы, доноры, бизнес выбирают для сотрудничества те громады, которые демонстрируют открытость, прозрачность и способность к партнерству. В прошлом году мы учредили гранты на собственное развитие, чтобы дать людям возможность учиться и совершенствовать не только себя, но и громаду. В этом году мы масштабируем эту инициативу, потому что видим результат", — отметил Владимир Забела, руководитель группы регионального развития МХП.

Участвовать в конкурсе могут работники учреждений социально-гуманитарной, медицинской и историко-культурной сфер, а также физические лица/ФЛП, работающие в этих сферах.

География проекта:

Киевская область – Барышевская, Бородянская, Вороньковская, Кагарлыкская, Макаровская и Мироновская громады;

Черкасская область – Бобрицкая, Каневская, Корсунь-Шевченковская, Липлявская и Степанецкая громады;

Хмельницкая область – Белогорская и Теофипольская громады;

Ивано-Франковская область – Городенковская громада;

Днепропетровская область – Петриковская громада;

Сумская область – Роменская громада;

Львовская область – Рудковская громада.

Использовать грант участники смогут на повышение квалификации, профессиональное развитие, карьерный рост; развитие soft и hard skills для повышения продуктивности; совершенствование личного ресурса для более эффективной деятельности; адаптацию к условиям войны и внедрение инноваций.

Прием заявок продолжается до 28 сентября включительно. Оценку будет осуществлять конкурсная комиссия из профильных экспертов. Объявление победителей — 10 ноября 2025 года.

Чтобы подать заявку, нужно ознакомиться с положением конкурса и заполнить анкету по ссылке.

Напомним, в 2024 году грантовый конкурс "PROзростання" провели на двух пилотных территориях — Мироновской и Каневской громадах. В результате средства получили 40 победителей: 21 проект из Каневской громады и 19 проектов — из Мироновской. 33 проекта касались обучения, 6 — закупки оборудования и материалов, еще один — организации мероприятия.

В частности, Лариса Глущенко (Мироновская библиотека для детей) — выиграла грант 15 000 грн на библиотерапию, приобрела книги и организовала стеллаж "Путь к равновесию". Библиотека стала местом, где дети находят покой, а библиотекари осваивают новые методы. Алла Дмитренко (Мироновский ЦНАП) — прошла курс арт-терапии для семей военных. Теперь помогает семьям преодолевать стресс через творчество, а громада получила новую услугу поддержки. Наталья Дахновская (Каневская больница) — прошла курсы детского массажа и реабилитации и приобрела оборудование. Теперь помогает малышам и подросткам восстанавливаться физически. Наталья Лысак (Каневская школа №4) — выиграла грант на оборудование для детей с аутизмом. Теперь школа проводит занятия для развития моторики, логики и социализации детей с РАС.