Более 4,3 млн грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

06:41 • 814 просмотра
Российский дрон упал на жилой дом в Польше: повреждены крыша и автомобиль, жители встревожены
06:30 • 1532 просмотра
Более 400 вражеских целей ликвидировано украинской ПВО
02:37 • 19568 просмотра
Польша подтвердила, что дроны РФ залетели на ее территорию: под угрозой три воеводстваPhoto
01:02 • 32020 просмотра
Министерство юстиции США требует смертной казни для убийцы украинки
9 сентября, 19:32 • 67265 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo
9 сентября, 16:05 • 65247 просмотра
Украине нужно еще 10 систем Patriot, и это срочно - Шмыгаль
Эксклюзив
9 сентября, 15:59 • 70933 просмотра
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт
9 сентября, 14:25 • 32978 просмотра
Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 56693 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 98580 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
российские дроны залетели в Польшу: местный аэропорт закрыт из-за "незапланированной военной активности"Photo9 сентября, 22:51
Польша официально подтвердила, что задействовала собственные и союзные самолеты для обеспечения безопасности воздушного пространства.Photo9 сентября, 23:36
«Научный» лов рыбы на 258 тонн: директор госинститута разоблачен в злоупотреблении служебным положениемPhoto10 сентября, 00:14
Еще один аэропорт Польши закрыт из-за "незапланированной военной деятельности"Photo10 сентября, 00:42
В Украине масштабная тревога: Россия запустила крылатые ракеты03:12
Отбор на ЧМ-2026: рука Зинченко не позволила сборной Украины победить АзербайджанPhotoVideo9 сентября, 19:32
Сына депутата Закарпатского облсовета, разоблаченного на сбыте древесины, подозревают в ограблении: что известно о семье избранникаVideo9 сентября, 16:51
Решение о передаче контроля над документацией вертолетов Ми-8МТВ может иметь уголовные последствия – эксперт

Эксклюзив

9 сентября, 15:59
9 сентября, 15:59 • 70932 просмотра
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию9 сентября, 07:22
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto

Эксклюзив

9 сентября, 07:10
9 сентября, 07:10 • 98580 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47
Более 4,3 млн грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" и компания МХП запустили грантовый конкурс "PROзростання" с бюджетом 4,3 млн грн. До 15 тыс. грн могут получить жители 17 общин на профессиональное развитие.

Более 4,3 млн грн на профессиональное развитие: стартовал грантовый конкурс "PROзростання"

Благотворительный фонд "МХП-Громаді" совместно с компанией МХП во второй раз запускает грантовый конкурс "PROзростання", направленный на поддержку профессионального развития и обучения жителей небольших сел и городов страны.

Нынешний бюджет программы масштабировали в десять раз — он составляет 4,3 млн грн. Один участник может получить до 15 тыс грн на обучение, повышение квалификации и развитие навыков. 

По словам Владимира Забелы, руководителя группы регионального развития МХП, в прошлом году компания совместно со стратегическим партнером БФ "МХП-Громаді" учредила гранты на собственное развитие, чтобы дать людям возможность учиться и совершенствовать не только себя, но и громаду. В этом году инициативу масштабировали с двух громад до 17 в разных областях страны.

"Восстановление Украины невозможно без сильных громад, а их сила начинается с людей, которые берут на себя ответственность и формируют доверие к общим решениям. Именно развитие местного лидерства и управленческих навыков создает основу для устойчивости. И именно это видят потенциальные партнеры: инвесторы, доноры, бизнес выбирают для сотрудничества те громады, которые демонстрируют открытость, прозрачность и способность к партнерству. В прошлом году мы учредили гранты на собственное развитие, чтобы дать людям возможность учиться и совершенствовать не только себя, но и громаду. В этом году мы масштабируем эту инициативу, потому что видим результат", — отметил Владимир Забела, руководитель группы регионального развития МХП.

Участвовать в конкурсе могут работники учреждений социально-гуманитарной, медицинской и историко-культурной сфер, а также физические лица/ФЛП, работающие в этих сферах.

География проекта:

Киевская область – Барышевская, Бородянская, Вороньковская, Кагарлыкская, Макаровская и Мироновская громады;

Черкасская область – Бобрицкая, Каневская, Корсунь-Шевченковская, Липлявская и Степанецкая громады;

Хмельницкая область – Белогорская и Теофипольская громады;

Ивано-Франковская область – Городенковская громада;

Днепропетровская область – Петриковская громада;

Сумская область – Роменская громада;

Львовская область – Рудковская громада.

Использовать грант участники смогут на повышение квалификации, профессиональное развитие, карьерный рост; развитие soft и hard skills для повышения продуктивности; совершенствование личного ресурса для более эффективной деятельности; адаптацию к условиям войны и внедрение инноваций.

Прием заявок продолжается до 28 сентября включительно. Оценку будет осуществлять конкурсная комиссия из профильных экспертов. Объявление победителей — 10 ноября 2025 года.

Чтобы подать заявку, нужно ознакомиться с положением конкурса и заполнить анкету по ссылке.

Напомним, в 2024 году грантовый конкурс "PROзростання" провели на двух пилотных территориях — Мироновской и Каневской громадах. В результате средства получили 40 победителей: 21 проект из Каневской громады и 19 проектов — из Мироновской. 33 проекта касались обучения, 6 — закупки оборудования и материалов, еще один — организации мероприятия.

В частности, Лариса Глущенко (Мироновская библиотека для детей) — выиграла грант 15 000 грн на библиотерапию, приобрела книги и организовала стеллаж "Путь к равновесию". Библиотека стала местом, где дети находят покой, а библиотекари осваивают новые методы. Алла Дмитренко (Мироновский ЦНАП) — прошла курс арт-терапии для семей военных. Теперь помогает семьям преодолевать стресс через творчество, а громада получила новую услугу поддержки. Наталья Дахновская (Каневская больница) — прошла курсы детского массажа и реабилитации и приобрела оборудование. Теперь помогает малышам и подросткам восстанавливаться физически. Наталья Лысак (Каневская школа №4) — выиграла грант на оборудование для детей с аутизмом. Теперь школа проводит занятия для развития моторики, логики и социализации детей с РАС. 

Лилия Подоляк

Львовская область
Хмельницкая область
Ивано-Франковская область
Сумская область
Киевская область
Черкасская область
Днепропетровская область
благотворительность
ПрАО МХП
Украина