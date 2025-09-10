Понад 4,3 млн грн на професійний розвиток: стартував грантовий конкурс "PROзростання"

$41.250.03
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
06:30 • 1196 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
02:37 • 19317 перегляди
Польща підтвердила, що дрони рф залетіли на її територію: під ударом три воєводстваPhoto
01:02 • 31573 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 66552 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo
9 вересня, 16:05 • 64864 перегляди
Україні потрібно ще 10 систем Patriot і це терміново - Шмигаль
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 70324 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
9 вересня, 14:25 • 32868 перегляди
Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці
Ексклюзив
9 вересня, 07:55 • 56615 перегляди
У росії внаслідок вибухів виведено з ладу магістральний нафтопровід і регіональний газогінPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 98219 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

російські дрони залетіли у Польщу: місцевий аеропорт закритий через "незаплановану військову активність"Photo9 вересня, 22:51 • 27720 перегляди
Польща офіційно підтвердила, що залучила власні та союзні літаки для безпеки повітряного простору Photo9 вересня, 23:36 • 36368 перегляди
"Наукові" лови риби на 258 тонн: директора держінституту викрито у зловживанні службовим становищемPhoto10 вересня, 00:14 • 28108 перегляди
Ще один аеропорт Польщі зачинений через "незаплановану військову діяльність"Photo10 вересня, 00:42 • 28358 перегляди
В Україні масштабна тривога: росія запустила крилаті ракети03:12 • 38455 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти АзербайджанPhotoVideo9 вересня, 19:32 • 66548 перегляди
Сина депутата Закарпатської облради, якого викрили на збуті деревини, підозрюють в пограбуванні: що відомо про сім’ю обранцяVideo9 вересня, 16:51 • 43365 перегляди
Рішення про передачу контролю над документацією вертольотів Ми-8МТВ може мати кримінальні наслідки – експерт
Ексклюзив
9 вересня, 15:59 • 70323 перегляди
Apple готується представити iPhone 17: як і коли дивитися презентацію9 вересня, 07:22 • 67805 перегляди
Незламний бізнес. Імпортер “Heel” відновлює роботу після прямого влучання російського дронаPhoto
Ексклюзив
9 вересня, 07:10 • 98219 перегляди
Дональд Трамп
Дональд Туск
Андрій Сибіга
Емманюель Макрон
Беньямін Нетаньягу
Україна
Польща
Державний кордон України
Вінницька область
Житомирська область
Весілля на подіумі: дизайнерка Катя Сільченко вийшла заміж під час фіналу Ukrainian Fashion WeekPhoto9 вересня, 07:45 • 49930 перегляди
Applе представить iPhone 17 на "Awe Dropping": чи очікувати на "революційні" зміни?8 вересня, 15:39 • 46394 перегляди
Фільм "Нюрнберг" з Расселом Кроу та Лео Вудоллом претендує на "Оскар" та вже здивував критиків Photo8 вересня, 15:06 • 44240 перегляди
Лауреати премії MTV VMAs 2025: серед переможців Леді Гага та Аріана Гранде8 вересня, 06:53 • 113246 перегляди
Джессі Джей повернулася на сцену після операції з лікування раку: вона виступила разом із дворічним синомPhoto7 вересня, 08:47 • 68806 перегляди
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси
Ейфелева вежа

Понад 4,3 млн грн на професійний розвиток: стартував грантовий конкурс "PROзростання"

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Благодійний фонд "МХП-Громаді" та компанія МХП запустили грантовий конкурс "PROзростання" з бюджетом 4,3 млн грн. До 15 тис. грн можуть отримати жителі 17 громад на професійний розвиток.

Понад 4,3 млн грн на професійний розвиток: стартував грантовий конкурс "PROзростання"

Благодійний фонд "МХП-Громаді" спільно з компанією МХП вдруге запускає грантовий конкурс "PROзростання", що спрямований на підтримку професійного розвитку та навчання жителів невеликих сіл та міст країни.

Цьогорічний бюджет програми масштабували вдесятеро — він становить 4,3 млн грн. Один учасник може отримати до 15 тис грн на навчання, підвищення кваліфікації та розвиток навичок. 

За словами Володимира Забели, керівника групи регіонального розвитку МХП, минулого року компанія спільно зі стратегічним партнером БФ "МХП-Громаді" започаткувала гранти на власний розвиток, аби дати людям можливість навчатися та вдосконалювати не лише себе, а й громаду. Цього року ініціативу масштабували з двох громад до 17 у різних областях країни.

"Відбудова України неможлива без сильних громад, а їхня сила починається з людей, які беруть на себе відповідальність і формують довіру до спільних рішень. Саме розвиток місцевого лідерства та управлінських навичок створює основу для стійкості. І саме це бачать потенційні партнери: інвестори, донори, бізнес обирають для співпраці ті громади, що демонструють відкритість, прозорість і здатність до партнерства. Минулого року ми започаткували гранти на власний розвиток, аби дати людям можливість навчатися та вдосконалювати не лише себе, а й громаду. Цього року ми масштабуємо цю ініціативу, бо бачимо результат", — зазначив Володимир Забела, керівник групи регіонального розвитку МХП.

Участь у конкурсі можуть подавати працівники закладів соціально-гуманітарної, медичної та історико-культурної сфер, а також фізичні особи/ФОП, які працюють у цих сферах.

Географія проєкту:

Київська область – Баришівська, Бородянська, Вороньківська, Кагарлицька, Макарівська та Миронівська громади;

Черкаська область – Бобрицька, Канівська, Корсунь-Шевченківська, Ліплявська та Степанецька громади;

Хмельницька область – Білогірська та Теофіпольська громади;

Івано-Франківська область – Городенківська громада;

Дніпропетровська область – Петриківська громада;

Сумська область – Роменська громада;

Львівська область – Рудківська громада.

Використати грант учасники зможуть на підвищення кваліфікації, професійний розвиток, кар’єрне зростання; розвиток soft і hard skills для підвищення продуктивності; вдосконалення особистого ресурсу для ефективнішої діяльності; адаптацію до умов війни та впровадження інновацій.

Прийом заявок триває до 28 вересня включно. Оцінювання здійснюватиме конкурсна комісія з профільних експертів. Оголошення переможців — 10 листопада 2025 року.

Щоб подати заявку, потрібно ознайомитися з положенням конкурсу та заповнити анкету за посиланням.

Нагадаємо, у 2024 році грантовий конкурс "PROзростання" провели на двох пілотних територіях — Миронівській і Канівській громадах. У результаті кошти отримали 40 переможців: 21 проєкт із Канівської громади та 19 проєктів — із Миронівської. 33 проєкти стосувалися навчання, 6 — закупівлі обладнання та матеріалів, ще один — організації події.

Зокрема, Лариса Глущенко (Миронівська бібліотека для дітей) — виграла грант 15 000 грн на бібліотерапію, придбала книги й організувала стелаж "Шлях до рівноваги". Бібліотека стала місцем, де діти знаходять спокій, а бібліотекарі освоюють нові методи. Алла Дмитренко (Миронівський ЦНАП) — пройшла курс арттерапії для родин військових. Тепер допомагає сім’ям долати стрес через творчість, а громада отримала нову послугу підтримки. Наталія Дахновська (Канівська лікарня) — пройшла курси дитячого масажу та реабілітації й придбала обладнання. Тепер допомагає малюкам і підліткам відновлюватися фізично. Наталія Лисак (Канівська школа №4) — виграла грант на обладнання для дітей з аутизмом. Тепер школа проводить заняття для розвитку моторики, логіки та соціалізації дітей з РАС. 

Лілія Подоляк

