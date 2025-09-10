Понад 4,3 млн грн на професійний розвиток: стартував грантовий конкурс "PROзростання"

Благодійний фонд "МХП-Громаді" спільно з компанією МХП вдруге запускає грантовий конкурс "PROзростання", що спрямований на підтримку професійного розвитку та навчання жителів невеликих сіл та міст країни.

Цьогорічний бюджет програми масштабували вдесятеро — він становить 4,3 млн грн. Один учасник може отримати до 15 тис грн на навчання, підвищення кваліфікації та розвиток навичок.

За словами Володимира Забели, керівника групи регіонального розвитку МХП, минулого року компанія спільно зі стратегічним партнером БФ "МХП-Громаді" започаткувала гранти на власний розвиток, аби дати людям можливість навчатися та вдосконалювати не лише себе, а й громаду. Цього року ініціативу масштабували з двох громад до 17 у різних областях країни.

"Відбудова України неможлива без сильних громад, а їхня сила починається з людей, які беруть на себе відповідальність і формують довіру до спільних рішень. Саме розвиток місцевого лідерства та управлінських навичок створює основу для стійкості. І саме це бачать потенційні партнери: інвестори, донори, бізнес обирають для співпраці ті громади, що демонструють відкритість, прозорість і здатність до партнерства. Минулого року ми започаткували гранти на власний розвиток, аби дати людям можливість навчатися та вдосконалювати не лише себе, а й громаду. Цього року ми масштабуємо цю ініціативу, бо бачимо результат", — зазначив Володимир Забела, керівник групи регіонального розвитку МХП.

Участь у конкурсі можуть подавати працівники закладів соціально-гуманітарної, медичної та історико-культурної сфер, а також фізичні особи/ФОП, які працюють у цих сферах.

Географія проєкту:

Київська область – Баришівська, Бородянська, Вороньківська, Кагарлицька, Макарівська та Миронівська громади;

Черкаська область – Бобрицька, Канівська, Корсунь-Шевченківська, Ліплявська та Степанецька громади;

Хмельницька область – Білогірська та Теофіпольська громади;

Івано-Франківська область – Городенківська громада;

Дніпропетровська область – Петриківська громада;

Сумська область – Роменська громада;

Львівська область – Рудківська громада.

Використати грант учасники зможуть на підвищення кваліфікації, професійний розвиток, кар’єрне зростання; розвиток soft і hard skills для підвищення продуктивності; вдосконалення особистого ресурсу для ефективнішої діяльності; адаптацію до умов війни та впровадження інновацій.

Прийом заявок триває до 28 вересня включно. Оцінювання здійснюватиме конкурсна комісія з профільних експертів. Оголошення переможців — 10 листопада 2025 року.

Щоб подати заявку, потрібно ознайомитися з положенням конкурсу та заповнити анкету за посиланням.

Нагадаємо, у 2024 році грантовий конкурс "PROзростання" провели на двох пілотних територіях — Миронівській і Канівській громадах. У результаті кошти отримали 40 переможців: 21 проєкт із Канівської громади та 19 проєктів — із Миронівської. 33 проєкти стосувалися навчання, 6 — закупівлі обладнання та матеріалів, ще один — організації події.

Зокрема, Лариса Глущенко (Миронівська бібліотека для дітей) — виграла грант 15 000 грн на бібліотерапію, придбала книги й організувала стелаж "Шлях до рівноваги". Бібліотека стала місцем, де діти знаходять спокій, а бібліотекарі освоюють нові методи. Алла Дмитренко (Миронівський ЦНАП) — пройшла курс арттерапії для родин військових. Тепер допомагає сім’ям долати стрес через творчість, а громада отримала нову послугу підтримки. Наталія Дахновська (Канівська лікарня) — пройшла курси дитячого масажу та реабілітації й придбала обладнання. Тепер допомагає малюкам і підліткам відновлюватися фізично. Наталія Лисак (Канівська школа №4) — виграла грант на обладнання для дітей з аутизмом. Тепер школа проводить заняття для розвитку моторики, логіки та соціалізації дітей з РАС.