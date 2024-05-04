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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Гранты для украинских производителей дронов: какова максимальная сумма помощи

Гранты для украинских производителей дронов: какова максимальная сумма помощи

Киев  •  УНН

4 мая 2024, 12:23  •  4603 просмотра

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Государство может предоставить украинским производителям беспилотников до 8 миллионов гривен помощи, покрывая до 80% стоимости оборудования, сборки и установки, тогда как заявитель может учесть 20%, как операционные расходы.

Государство может предоставить производителям дронов до 8 млн гривен помощи, покрывая до 80% стоимости оборудования, монтажа и установки. При этом заявитель может учитывать свои 20% взноса, как операционные расходы. Об этом сообщила заместитель министра экономики Надежда Бегун в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Со стороны государства размер помощи может быть до 8 млн гривен, что составит до 80 процентов расходов. Эта сумма может покрывать стоимость оборудования, монтаж и установку. 20 процентов расходов, которые несет заявитель, он может показать, как операционные расходы

- говорит Надежда Бегун.

По ее словам на грантовую поддержку от государства может подаваться как и новый бизнес так и уже существующий, который хочет расшириться.

Напомним

Кабинет министров Украины выделяет дополнительные 15,5 млрд грн для закупки дронов. За выделенные средства 300 тысяч беспилотников будут поставлены Силам безопасности и обороны.

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Ирина Колесник

Ирина Колесник

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