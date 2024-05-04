Гранты для украинских производителей дронов: какова максимальная сумма помощи

Государство может предоставить производителям дронов до 8 млн гривен помощи, покрывая до 80% стоимости оборудования, монтажа и установки. При этом заявитель может учитывать свои 20% взноса, как операционные расходы. Об этом сообщила заместитель министра экономики Надежда Бегун в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Со стороны государства размер помощи может быть до 8 млн гривен, что составит до 80 процентов расходов. Эта сумма может покрывать стоимость оборудования, монтаж и установку. 20 процентов расходов, которые несет заявитель, он может показать, как операционные расходы - говорит Надежда Бегун.

По ее словам на грантовую поддержку от государства может подаваться как и новый бизнес так и уже существующий, который хочет расшириться.

Напомним

Кабинет министров Украины выделяет дополнительные 15,5 млрд грн для закупки дронов. За выделенные средства 300 тысяч беспилотников будут поставлены Силам безопасности и обороны.

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов