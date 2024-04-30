Кабмін виділяє додаткові 15,5 млрд грн для закупівлі дронів
Київ • УНН
Український уряд виділив додаткові 15,5 мільярдів гривень на закупівлю 300 000 безпілотників для Сил безпеки та оборони.
Кабінет міністрів України виділяє додаткові 15,5 млрд грн для закупівлі дронів. За виділені кошти 300 тисяч безпілотників будуть поставлені Силам безпеки та оборони. Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками засідання уряду у вівторок, передає УНН.
Сьогодні уряд виділяє додаткові 15,5 млрд грн для закупівлі дронів. Це додатковий ресурс до тих 43,3 млрд грн, які ми вже виділили на безпілотники в цьому році. Кошти підуть Адміністрації Держспецзв'язку, яка займається відповідними закупівлями
Він зазначив, що за виділені сьогодні кошти 300 тисяч дронів будуть поставлені Силам безпеки та оборони.
Доповнення
В березні уряд також додатково виділяв 5 млрд гривень на закупівлю дронів.
Створення Сил безпілотних систем відкриє нові можливості у застосуванні дронів – Міноборони07.02.24, 14:16 • 32385 переглядiв